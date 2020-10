NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni ultimo episodio 18 ottobre: come finirà la missione?

NCIS New Orleans 5, anticipazioni ultimo episodio oggi, 18 ottobre

Gran finale per NCIS New Orleans 5 che torna in onda questa sera con un singolo episodio su Rai2 ma, in particolare, con quello che ha chiuso la quinta stagione. Chi ha seguito la serie sabato scorso sa bene che il finale è di fatto già iniziato e questa sera continuerà e si concluderà con l’episodio dal titolo Missione recupero 2^ parte in cui avremo una serie di risposte alle nostre domande e nuovi dubbi che lanceranno le basi per la nuova stagione già annunciata. Ma cosa succederà questa sera? LaSalle ha dovuto abbandonare un amico. Si è lasciato alle spalle l’orgoglio perché sapeva che Walker avrebbe continuato a seguirlo e così è tornato a New Orleans con i resti dell’agente Isler ma adesso i loro Superiori vogliono avere un aggiornamento su quanto accaduto. Walker ha una talpa all’interno dell’unità investigativa e questo non fa altro che peggiorare le cose in questi giorni e in questo finale.

Come finirà NCIS New Orleans 5?

Come finirà NCIS New Orleans 5? Solo gli ultimi minuti sveleranno l’arcano quando Parker affermerà di aver fatto parte di un’altra squadra che ha indagato su Walker e proprio nel momento che la missione si stava compiendo, lui ha ucciso tutta la sua squadra. Ha detto che è per questo che voleva prenderlo e Parker ha detto che NCS non poteva farlo da solo ma la squadra non ha accettato la sua offerta. Ma nel finale arriva la sorpresa, si scopre che Isler non era morto e ha finto la sua morte per stanare la talpa. Il resto lo scopriremo in questa serata e in questo finale di stagione che, sicuramente, negli Usa ha raccolto un grande risultato in termini di ascolti.



