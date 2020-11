NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio 22 novembre: LaSalle a caccia di risposte

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi Rai 2, domenica 22 novembre

Alle 21.50 l’appuntamento su Rai 2 è con NCIS New Orleans 6, lo spin-off di NCIS, il famoso crime americano che ha conquistato anni fa anche l’Italia e il pubblico di Rai 2. Cosa ci aspetta in questo episodio ad un passo dalla pausa natalizia? Al momento sembra che i palinsesti Rai confermino la messa in onda fino al 27 dicembre prossimo per poi tornare in primavera, cosa succederà quindi in questa prima parte di stagione e nell’episodio in onda oggi? Ad andare in onda sarà ‘Spie e bugie’ in cui il tenente della Marina Max Landry chiede aiuto al team quando sospetta che la sua ragazza sia una spia. Inoltre, Lasalle affronta un altro devastante vicolo cieco mentre cerca l’ultima posizione conosciuta di suo fratello. Cosa succederà a quel punto e come farà andare avanti nelle sue indagini per arrivare ad una soluzione dell’enigma?

Lasalle chiede aiuto alla dottoressa Wade in NCIS New Orleans 6 ma…

Nel nuovo episodio di NCIS Los Angeles 6, LaSalle voleva sapere che fine aveva fatto suo fratello Cade che sembra ormai sparito nel nulla dopo essere scappato dalla sua rete. In realtà non si trova dove si rifugia di solito e mai si sarebbe aspettato di dover indagare su una presunta morte e, addirittura un omicidio. Tutti sanno che LaSalle ha bisogno di risposte più di ogni altra cosa e è proprio per questo che quando Wade riceve la richiesta d’aiuto, lei ha deciso di infrangere il protocollo rivelando le cause della morte di Cade assassinato da una mano esperta e che molto probabilmente non aveva avuto il modo di soffrire. Questo basterà a dargli pace? Le risposte arriveranno solo questa sera con un nuovo episodio della serie.



