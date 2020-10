NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio 24 ottobre: un’indagine fa saltare tutto!

NCIS NEW ORLEANS 6, ANTICIPAZIONI EPISODIO 25 OTTOBRE

NCIS New Orleans 6 torna in onda oggi, 24 ottobre, su Rai2 alle 21.50 con un nuovo episodio dal titolo Mosse false, quello che segnerà l’inizio di questa nuova stagione al debutto. Cosa ne sarà della nostra squadra dopo il finale della quinta stagione? Quando Hannah viene sospesa per violazione del protocollo durante un’indagine congiunta con l’FBI, tutto cambia in questo inizio della nuova stagione della serie. L’agente speciale Pride è costretto a lasciare la sua vacanza per tornare in sede. Questa missione congiunta riguardava un gruppo chiamato “Call to War”, un gruppo estremista ariano e riuscito a mettere le mani su una bomba navale. Le cose non sono andate come previsto perché proprio durante la vendita dell’ordigno, l’FBI ci metterà lo zampino senza riuscire però a mettere le mani sul misterioso acquirente che indossa qualcosa in grado di nascondere il suo calore corporeo.

IL CAST DI NCIS NEW ORLEANS 6

Che fine ha fatto la bomba e come farà il team ad aiutare l’FBI per rintracciare l’ordigno e trovare il misterioso compratore? E’ da qui che riparte NCIS New Orleans lanciando la sua sesta stagione in Italia. Questi episodi sono andati negli Usa lo scorso autunno, 2019, e sono andati avanti fino alla primavera quando la stagione si è chiusa con il 20simo episodio per via della pandemia in corso che non ha permesso di continuare le riprese. Nel cast di NCIS New Orleans 6 ci saranno ancora Scott Bakula nei panni di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black in quelli di Christopher LaSalle, secondo in comando; Vanessa Ferlito sarà l’agente speciale Tammy Gregorio; Necar Zadegan vestirà i panni di Hannah Khoury; Rob Kerkovich quelli di Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell sarà ancora l’esperto di computer Patton Plame.



