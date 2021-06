NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio 28 giugno: Julia Durand è un’assasina?

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 28 giugno

Madame X è il titolo dell’episodio di NCIS New Orleans 6 in onda oggi 28 giugno, su Rai2 subito dopo Hawaii Five-0. Le calde estati Rai continuano a suon di morti e di casi da risolvere e anche oggi sarà lo stesso visto che la squadra sarà impegnata a risolvere un triplice omicidio: uno stimato neurologo greco, un importante consulente finanziaria ed un tenente della Marina vengono uccisi, da chi? Le indagini iniziano subito da quello che i tre avevano in comune e subito capiamo che non si tratta di professioni o di ambienti simili e allora cosa li lega? Tutti e tre sembrano avere in comune una donna che viene messa sotto stretta sorveglianza, ma è davvero lei l’anello di congiunzione tra i tre? Pride riceverà una notifica da un vecchio amico. Ha saputo che una donna, di nome Julia Durand, è arrivata in città portandosi dietro una scia di morte. La donna era nella stessa città di altri tre individui quando sono stati assassinati e la sua ultima vittima è stata la tenente della marina Brittany Simone uccisa a Londra mentre era a lavoro sugli effetti del sonar sulla vita marina e non aveva niente a che fare con le altre vittime.

Julia Durand ha ucciso tre uomini?

L’episodio di NCIS New Orleans 6 prende il via proprio da qui, da quando viene a galla che gli uomini sono stati uccisi in modo diverso e tra loro non c’è alcun collegamento se non che ogni volta Julia Durand era nelle vicinanze. Adesso era a New Orleans, ha cambiato aspetto e continua a mentire sulla sua identità e quindi non ci si poteva fidare di lei se non mettendola sotto controllo. La squadra perquisirà la sua camera d’albergo senza trovare nulla e così bisognerà cercare altrove prove e colpevoli. Alla fine gli agenti scopriranno addosso alla donna vari documenti e anche una pistola e questo non farà che peggiorare la sua situazione tant’è che la squadra l’ha sorvegliata e seguita in una banca dove ha avuto accesso a una cassetta di sicurezza e la scatola era a un altro nome, cosa nasconde quindi?

