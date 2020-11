NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 1 novembre, Il dilemma Terminator

NCIS New Orleans 6 torna in onda oggi, 1 novembre, su Rai2, dopo l’ottimo esordio di settimana scorsa. La serie continua a rimanere salda nella domenica sera della rete giovane Rai e dopo il finale della quinta stagione, domenica scorsa è toccato alla première della sesta stagione del famoso spin-off, ma cosa succederà questa sera? La messa in onda dei crime su Rai2 è confermata fino a metà dicembre e, quindi, per tutta la prima parte di questa stagione, come si evolveranno le cose adesso? Il team indaga su un incidente aereo privato dopo che un pilota della Marina ha detto di aver visto un oggetto non identificato prima dell’incidente ma, prima, l’episodio si aprirà con Pride ancora in preda agli incubi e all’insonnia a causa del rapimento e della droga. Le cose stanno peggiorando di giorno in giorno e forse adesso si rende conto che avrebbe dovuto parlarne prima anche se non voleva che nessuno, come cambieranno le cose adesso?

In NCIS New Orleans 6, un attacco alieno ha causato un incidente?

Dall’altro lato NCSI New Orleans 6 ci lancia nel bel mezzo di un misterioso caso quando un tenente navale sia stato cambiato dopo aver assistito a un incidente aereo civile nel Golfo. Il tenente Ella Meyer è convinto di aver assistito ad attività aliene e continuerà a racconta di aver visto una nuvola nera attaccare questo aereo e portarlo giù e per questo continuerà ad essere presa in giro fino a quando le cose non si fecero serie. Ella non vuole perdere tutto per questo incidente e così decide di rivolgersi a Khoury e Gregorio convinti che nessuna donna metterebbe a repentaglio la sua posizione per degli “alieni”. Ma cosa ha visto davvero?



