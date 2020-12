NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 13 dicembre: Wade indaga su…

L’ordine delle manguste è il titolo del nuovo episodio di NCIS New Orleans 6 in onda questa sera su Rai2. Mentre NCSI Los Ageles 11 si avvia verso il finale, la sua serie sorella, invece, si avvicina al giro di boa e al termine della prima parte di stagione. Ma cosa succederà nel nuovo episodio in onda questa sera? Sebastian convoca la squadra per offrire la sua collaborazione per quello che sembra essere un complicato caso di rapimento. La vittima è il figlio di un dignitario straniero che proprio mentre si trova in un locale, in una sala concerti, è sparito nel nulla. Ma siamo sicuri che qualcuno lo ha portato via? Dall’altra parte, intanto, Wade indaga sugli abusi subiti da una donna. Cos’altro succederà? Sebastian e il suo team lavoreranno al caso come avrebbero fatto normalmente e così la prima ad essere interrogata è la madre di Tan. Il ministro Benjawan continua ad essere preoccupato per il benessere di suo figlio perché ha detto che c’è u gruppo che lo odia, il Thailand First, convinti che il paese dovrebbe essere governato dal regime militare.

Un rapimento o una fuga nel nuovo episodio di NCIS New Orleans 6?

Al centro del nuovo episodio di NCIS New Orleans 6 ci sarà una questione politica o c’è altro che ancora non sappiamo? A quanto pare questo gruppo di rivoluzionari è contro l’accordo d’affari con l’estero che il ministro sta valutando ed era in città proprio per capire cosa fare ma ha dovuto sospendere tutto quando ha scoperto di suo figlio. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui era scomparso. Dall’altra parte c’è il rischio che Tan sia andato via di proposito perché la madre era severa e spesso lo teneva al laccio tanto che per vedere una ragazza doveva sgattaiolare dalla finestra. Le indagini subiranno una svolta quando gli agenti guarderanno le telecamere di sicurezza della discoteca e vedranno Tan con una felpa con cappuccio per sottrarsi agli uomini della sicurezza, forse è questa seconda ipotesi la più plausibile?



