NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 14 giugno: Pride fuori!

NCIS New Orleans 6 torna in onda oggi, 14 giugno, con un nuovo episodio su Rai 2 a partire dalle 22.00 circa. La serie è tornata con gli episodi inediti della sesta stagione e questa sera l’appuntamento è con Occhio per occhio in onda intorno alle 22.00 e sarà allora che cercheremo di capire cosa ne sarà di Pride che viene tagliato fuori dalla squadra finendo in un angolo dopo le indagini su Eddie Barrett, siamo sicuri che saprà rimanere al proprio posto? Le anticipazioni rivelano proprio di no visto che sarà proprio lui a mettere insieme gli indizi su quello che è un complotto dannoso per tutti. Il momento della resa dei conti è arrivata visto che l’uomo che ha ucciso Christopher Lasalle è ormai con le spalle al muro.

Eddie e Pride allo scontro finale

NCSI New Orleans 6 darà le risposte che i fan attendono oppure no? Mentre la situazione si fa sempre più tesa, amplificata da un’inevitabile eco mediatica, Eddie offre a Pride la possibilità di accedere al suo covo ma solo se otterrà qualcosa in cambio ovvero che i ragazzi dell’NCIS si ritiri dal cortile della fattoria. Pride accetta e, una volta entrato, convince Eddie a rilasciare i bambini che teneva in ostaggio. In realtà le cose non andranno come previsto perché una volta dentro Pride scoprirà che ad attenderlo ci sono delle bombe pronte ad esplodere appena la polizia avrà fatto irruzione. Eddie si è sbarazzato di Tom e rimane solo con Pride che lo affronta. Intanto l’uomo ha spinto i suoi uomini a far sparare contro i federali che spostavano i bambini. Sembra che Eddie volesse entusiasmare la folla con una nuova acrobazia e sfortunatamente i bambini si sono messi di mezzo, come finirà a quel punto? Il resto lo scopriremo questa sera su Rai2.

