Ncis New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 19 luglio: cosa nasconde Rachel?

NCIS New Orleans 6 torna in onda questa sera con un singolo episodio dopo una lunga pausa. A quanto pare però sarà solo uno specchietto per le allodole visto che la serie si fermerà con l’episodio numero 15 della sesta stagione per rimandare poi tutto ad agosto quando tornerà in scena per concludere la stagione. I fan sopporteranno questo nuovo colpo al cuore? Siamo sicuri di sì visto che l’appuntamento di oggi, 19 luglio, è fissato con un bell’episodio dal titolo “Imprevisti e probabilità” in cui Ben Kinneman e sua figlia Rachel subiscono un’aggressione nella loro stessa casa. Alcuni uomini armati sono entrati mentre loro erano in casa e mentre Rachel è riuscita a scappare, il padre è finito in ospedale. A quanto pare si trattava di due killer professionisti, cosa volevano e perché sono entrati in casa dell’ingegnere navale?

Cosa nasconde la piccola Rachel?

NCIS New Orleans 6 prende il via proprio da qui quando il team inizierà ad indagare scoprendo che le doti da instancabile ricercatrice di Rachel potrebbero aver messo in crisi qualcuno. A loro sostegno in questa ricerca è arrivato l’ufficiale della NOPD Tome Breaux che sapeva che Rachel va alla casa sull’albero che suo padre le ha costruito ogni volta che è nervosa e così ha portato la squadra sul posto e lì hanno trovato Rachel. La giovane è autistica e Gregorio dovrà guadagnarsi la sua fiducia per convincerla ad uscire dalla sua casa sull’albero. A quanto pare però l’assalto non è ancora finito e proprio quando lei è scesa ecco arrivare una pioggia di spari che hanno colpito e ucciso Breaux. Nella fuga l’agente perderà la pistola cadendo e adesso lei e Rachel non possono far altro che scappare e trovare un posto dove nascondersi, cosa succederà a quel punto?

