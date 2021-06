NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi 21 giugno: Sebastian sotto copertura

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 21 giugno

Sotto una cattiva luna è il titolo dell’episodio di NCIS New Orleans 6 in onda oggi in tandem con The Blacklist e Hawaii Five 0 portando sullo schermo un altro caso. Sebastian è sotto copertura, stava lavorando a fianco dei nazionalisti perché voleva scoprire se questo gruppo che si fa chiamare American Corps era responsabile della morte di un meccanico dell’aviazione navale, Jeff Tegan. Quest’ultimo è stato avvicinato da un gruppo che voleva che lavorasse per loro ma aveva ricevuto un no alla loro offerta e a quel punto inizierà a ricevere una serie di minacce e anche delle botte e alla fine, proprio per i sospetti caduti sul gruppo, la squadra manderà Sebastian. Di solito sarebbe toccato a Pride ma lui si è bruciato la copertura dopo aver passato un po’ di tempo con una milizia e quindi toccherà a Sebastian che è riuscito a guadagnarsi un po’ di credito quando ha “ucciso” una persona.

NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 14 giugno: Pride fuori!

Sebastian sotto copertura a caccia di un comandante misterioso

Prenderà il via da qui il nuovo episodio di NCIS New Orleans 6 in onda oggi con Sebastian che fingerà di uccidere uno di loro e non solo, cercherà un contatto con loro venendo a galla che il gruppo agisce come una milizia e crede che ci sia qualcuno di nome Comandante, figura completamente avvolta nel segreto. Nessuno, tranne il circolo ristretto, sapeva chi fosse questo comandante e sembra che l’unica occasione sia proprio Sebastian, la loro migliore scommessa per ottenere informazioni sul ragazzo e quindi la squadra. Adesso Sebastian è noto come un ex CSI che ha aggredito il suo supervisore solo perché l’uomo non era bianco e questo gli permetterà di entrare nelle grazie di diversi membri del RAC, arriverà davvero fino al misterioso comandante?

