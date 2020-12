NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 6 dicembre: un’esplosione…

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 6 dicembre

NCIS New Orleans 6 finirà in pausa per Natale per poi tornare l’anno prossimo? La serie tv continua a mietere successi in Patria e su Rai2 e lo stesso farà questa sera mentre la prima parte di stagione si sta esaurendo e la seconda potrebbe slittare ai prossimi mesi, magare in inverno o in primavera, ma cosa ci attende e cosa farà la squadra nell’episodio in onda oggi, 6 dicembre, su Rai2? L’appuntamento è confermato con la coppia formata da NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans e la sesta stagione andrà in onda con l’episodio dal titolo Bom! in cui una sala cinematografica viene rasa al suolo con un’esplosione causata dalla fuoriuscita di gas naturale. A quanto pare a causare l’esplosione è stato un hacker che adesso potrebbe colpire ancora innescando altre esplosioni. La perdita di LaSalle continua a pesare sul team che a stento tornerà a lavorare a pieno ritmo su questo nuovo caso.

Ma cosa succederà in Bom?

Nel nuovo episodio di NCIS New Orleans 6, al cinema è avvenuta un’esplosione. Alla squadra è stato assegnato il caso perché un marinaio è morto nell’incidente e così si sono recati lì per indagare sull’accaduto e quella che sembrava la conseguenza di una fuga di gas, diventa presto un vero e proprio attentato: i tubi non erano corrosi e che la compagnia del gas ha in atto misure di sicurezza che avrebbero impedito l’incidente. L’unico modo per far esplodere tutto era levare le protezioni manualmente e quindi c’è un attentatore che adesso devono cercare e trovare. Chi è stato e perché ha fatto questo? Inizierà da qui una serata ad alta tensione nel prime time di Rai2.



