NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 7 giugno

L’altro colpevole è il titolo dell’episodio di NCIS New Orleans 6 in onda oggi. La serie riprende la sua corsa dopo quasi sei mesi per la felicità dei fan che si ritroveranno davanti allo schermo intorno alle 22.00. Nel nuovo episodio, la squadra si è riunita per vedere LaSalle ottenere giustizia in un’aula di tribunale e, sfortunatamente, la giustizia è sfuggita loro quando l’assassino del loro amico ha inventato un alibi. Il processo non sta andando come tutti si aspettavano e le cose per loro cambiano di minuto in minuto e adesso vengono a sapere che il presunto alibi di Eddie Barrett è che era sulla barca quando LaSalle è stato assassinato e al seguito ha anche un testimone oculare perché il capitano di questa barca lo ha visto in acqua durante l’assalto ed era disposto a testimoniare ciò che afferma essere vero. Come finirà adesso?

L’assassino di LaSalle rimarrà impunito?

L’episodio di New Orleans 6 prende il via proprio da qui, con gli agenti pronti a fare i conti con il fatto che nemmeno Brad Collins sembra poco credibile perché non ha avuto un buon atteggiamento quando è stato interrogato. Ha spiegato con calma cosa è successo e ha una ragione per tutto. Ha detto che non sapeva che Barrett lo stava cercando e che aveva programmato la barca per un breve viaggio in Messico e non si era preoccupato di controllare il suo cellulare. Il loro peggior nemico aveva un alibi e sembrava che avrebbe resistito in tribunale visto che adesso l’avvocato è pronto a far cadere le accuse perché il suo cliente non dovrebbe essere processato per un omicidio che non potrebbe aver commesso. Ma cosa succederà?

