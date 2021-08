NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi 9 agosto: chi è Etta Brinks?

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 9 agosto

Riprede la corsa di NCIS New Orleans 6. Dopo la lunga pausa dovuta alla messa in onda delle Olimpiadi, la serie torna in onda in coppia con la decima stagione di Hawaii Five-0 proprio da oggi, 9 agosto, su Rai2 intorno alle 22.20 circa. Ad andare in onda sarà l’episodio numero 16 dal titolo Piano C in cui una giovane detenuta riesce a scappare dal carcere grazie ad un uomo che arriva a spacciarsi per Lasalle, cosa succederà a quel punto? Etta Brinks era un artista della truffa e aveva una sorella Kristen, che era anche una truffatrice recentemente uccisa. È stata vista con il viceammiraglio Hicks giorni prima che improvvisamente si ritirasse ma nessuno lo ha mai interrogato sull’omicidio perché il NOPD non ha mai stabilito una connessione tra le due cose e così l’NCIS ha dovuto riprendere da dove si era interrotto. Sono andati da Hicks e gli hanno chiesto di Kristen e lui rivelerà che lei lo ha contattato per la sua ricerca.

NCIS New Orleans 6: chi è Etta Brinks?

Prenderà il via da qui il nuovo episodio di NCIS New Orleans 6 che andrà in scena su Rai2 e che porterà la storia di Etta Brinks e sua sorella. Sarà proprio Hicks a spiegare che stava facendo ricerche alla Belle Chasse e sarebbe stato importante per gli appaltatori esterni e per questo ha deciso di fargli visita a casa ma lui non è riuscito ad aiutarla e lei era disperata, ma perché? Proprio per questo ha chiesto di essere escluso dalle indagini e così Carter lo ha fatto. A quanto pare è stata proprio quella visita non riuscita che forse l’ha portata alla morte perché chi le stava alle costole probabilmente l’ha uccisa. Sua sorella tornerà quindi in Louisiana nonostante il mandato di arresto dopo essere uscita di prigione per cercare l’assassino di sua sorella, lo troverà davvero?

