NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni oggi, 15 novembre: che fine ha fatto Martinez?

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 15 novembre

Un conto in sospeso, questo è il titolo del nuovo episodio di NCIS New Orleans 6 in onda oggi, 15 novembre, su Rai2 intorno alle 22.00 circa. Ad andare in onda sarà il quarto episodio della serie che regalerà ai fan un altro colpo al cuore e nuove tensioni da vivere. Il percorso dello show è ancora lungo su Rai2 visto che, per il momento, gli episodi continueranno ad andare in onda fino al prossimo 27 dicembre per poi lasciare spazio ad una carrellata di medical drama sulla falsa gira di Doc Nelle tue Mani e sperando di riscuotere lo stesso successo. Fino al cambio della guardia, però, NCIS New Orleans 6 tratterrà il pubblico di Rai2 ma con quale caso? Il sottufficiale di prima classe Elena Martinez è stato arrestato illegalmente. Era a una festa in casa quando agenti federali hanno fatto irruzione nell’edificio e hanno iniziato a radunare tutti quelli che pensavano fossero immigrati illegali. Questo, purtroppo, includeva Martinez che ha cercato di spiegare inutilmente di essere americana e che stava prestando servizio in marina, ma non le hanno creduto. È rimasta sotto la loro custodia mentre l’NCIS ha iniziato a indagare sulla sua scomparsa fino a quando non hanno scoperto quello che è successo ma il dubbio rimane: perché non l’hanno rilasciata quando hanno capito che è americana?

Che fine ha fatto Martinez in NCIS New Orleans 6?

Il nuovo episodio di NCIS New Orleans 6 prenderà il via proprio da qui, con Gregorio e Khoury pronti ad andare addirittura al centro di detenzione perché volevano sapere quando Martinez sarebbe stato liberata. Intanto, Martinez finirà prima in un centro di detenzione privato chiamato Duvall dove assisterà al trasferimento di donne nel cuore della notte che, a quanto pare, sono destinate a sparire nel nulla. Che fine fanno? Davvero l’agente lascerà questo posto senza scoprire la verità su di loro e su quella che potrebbe rivelarsi una tratta di esseri umani?



