NCIS New Orleans 7/ Anticipazioni episodio oggi, 19 settembre: poliziotti corrotti..

NCIS New Orleans 7, anticipazioni episodio oggi, 19 settembre

Uno dei nostri è il titolo dell’episodio di NCIS New Orleans 7 in onda oggi, 19 settembre, in tandem con i ‘cugini’ di NCIS Los Angeles. Continua il tandem di successo della domenica sera e a anche questa sera il pubblico avrà il suo bel da fare con un altro caso da risolvere. In particolare, Pride e la squadra dovranno mettere le mani sull’assassino di un ufficiale del NOPD e non solo.

Nel nuovo episodio si ritroveranno alle prese con un gruppo di poliziotti corrotti che metteranno in crisi tutto e tutti visto che la vittima era un testimone chiave in alcuni casi chiave. A quanto pare a far venire a galla i primi dettagli sono proprio le caratteristiche comuni di questi poliziotti che erano indagati ed erano protagonisti di processi di cui proprio la vittima era testimone, cosa verrà a galla a quel punto?

NCIS New Orleans 7, Tammy pronto per una nuova relazione?

Inizia proprio da qui il nuovo episodio di NCIS New Orleans 7 con i poliziotti indagati per l’omicidio dell’agente e con Cox in ospedale per una settimana. Ha fatto una denuncia e poi ha ricevuto una visita in ospedale e qualcuno gli ha fatto ‘notare’ che la sua parola come uomo di colore non significava nulla contro due poliziotti. Cox aveva reagito quando gli agenti hanno cercato di trattenerlo e poi hanno scelto di minacciarlo perché non volevano essere interrogati.

I due poliziotti che hanno lavorato contro Cox erano Palmer e il suo vecchio partner in coppia per anni ma poi Palmer ha voluto cambiare improvvisamente le cose. Infine, Tammy pronto ad affrontare una nuova relazione, ma cosa succederà e cosa scopriremo di nuovo? L’appuntamento è fissato per le 22.00 di questa sera.

