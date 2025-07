NCIS: Tony & Ziva, uscito il trailer ufficiale: cast e dettagli

Paramount+ ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di NCIS: Tony & Ziva, lo spin-off della popolare serie che vedrà il ritorno di Michael Weatherly e Cote de Pablo nei panni di Tony DiNozzo e Ziva David. Lo show sarò composto da dieci episodi, con il debutto previsto per il 4 settembre 2025. Tuttavia, solo i primi tre episodi saranno disponibili subito, mentre i successivi verranno rilasciati settimanalmente ogni mercoledì. In cosa si basa la trama? La storia parte da Parigi, dove Tony e Ziva vivono insieme alla loro figlia Tali.

Lì, Tony gestisce un’agenzia di sicurezza privata, ma tutto cambia quando la sua azienda viene colpita da un attacco informatico. Al che, temendo per la sicurezza della famiglia, i due si ritrovano costretti a fuggire per tutta l’Europa, cercando di capire chi c’è dietro l’attacco e perché. Nel trailer è possibile vedere scene d’azione, ma anche diversi riferimenti al passato. Ad esempio, Ziva appare di nuovo in assetto da battaglia, mentre Tony si ritrova coinvolto in situazioni pericolose, tra auto in corsa, inseguimenti e sparatorie. Non mancano poi momenti ironici tipici del personaggio di Tony, che in una scena si chiede se Ziva sappia ancora sparare, e lei risponde secca: “Meglio di te“.

NCIS: Tony & Ziva, cast e dettagli

NCIS: Tony & Ziva è prodotta da CBS Studios in collaborazione con Paramount Television Studios, con John McNamara nel ruolo di showrunner. Per quanto riguarda il cast, torviamo Isla Gie nei panni di Tali, la figlia di Tony e Ziva, affiancata da Diany Rodriguez, Sasha Luss, Hugo Diego Garcia e Themo Melikidze, che interpreteranno nuovi personaggi. Com’è noto, questo spin-off segna il ritorno ufficiale della coppia sul piccolo schermo dopo anni di assenza, e i fan non vedono l’ora di vederli nuovamente insieme sul piccolo schermo.