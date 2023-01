NDG assente ad Amici 22, perché?/ Dopo l’influenza è a rischio eliminazione?

NDG assenta ad Amici 22 per influenza

Dopo Gianmarco Petrelli, anche NDG era assente alla registrazione della puntata di Amici, andata in onda domenica 29 gennaio. Il rapper della squadra di Lorella Cuccarini, all’anagrafe Nicolò di Girolamo, non era in studio e subito sono circolate varie ipotesi sulla sua assenza, che non ha niente a che fare con il Capodanno Gate. Una ragazza presente in studio ha rivelato: “Non c’era, era l’unico che mancava, abbiamo chiesto e nessuno ci ha detto nulla, sembravano strani. Non penso che sia come per Gianmarco”, riporta Biccy.

In realtà NDG, proprio come Gianmarco, ha preso l’influenza ed è stato costretto a restare in casetta, mentre gli altri ragazzi erano in studio a registrare la puntata della domenica. La prossima puntata verrà registrata il 1° febbraio e ci si augura che NDG sia presente.

Dopo Samuele, NDG sarà eliminato?

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi NDG era assente perché influenzato, anche se molti fan del cantante pensano che possa essere eliminato la prossima settimana. Il ballerino Samuele Antinelli è stato eliminato nell’ultima puntata, al suo posto è arrivato un ragazzo di nome Alessio. Nonostante la delusione e il dispiacere di dover lasciare la scuola di Amici, Samuele ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte di Alessandra Celentano: “Vorrei dire a Samuel che ho parlato con il direttore dell’Accademia di Monaco di Baviera, molto importante. Ho parlato di te per avere una borsa di studio. Non so ancora se andrà in porto, ma stiamo facendo il massimo. Se tu entrassi in questa Accademia ti cambierebbe la vita. Tutto ciò che ti ho detto io lo penso e sarebbe una bella cosa. Mi sto impegnando per questo”, detto l’insegnante di ballo.

