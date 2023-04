NDG: “Ecco chi tifo per la finale di Amici 2023″/ “A Lorella Cuccarini devo tanto”

NDG svela per chi tifa dei suoi ex compagni: le sue dichiarazioni

NDG è stato un allievo di Amici 22, che ha riscosso un notevole successo sebbene sia stato eliminato dal talent show. In occasione di un’intervista a Superguidatv, il rapper ha svelato per quali ex compagni tiferà durante la finale del programma condotto da Maria De Filippi.

“Beh non vorrei che ci rimanesse male qualcuno, ho legato un po’ con tutti. Con quasi tutti quelli che sono usciti ci siamo rivisti. Uno con cui ho creato un bel rapporto è Tommy Dali. Partendo dal presupposto che voglio bene a tutti, se proprio devo scegliere, faccio il tifo per Maddalena e Wax” ha confessato NDG che sul suo percorso al Serale ha aggiunto: “Ci credevo non con spocchia, ci credevo perché se io faccio qualcosa devo crederci fino in fondo. Se io faccio musica o qualsiasi altra cosa, devo darmi dei grandi obiettivi. Poi posso raggiungere anche degli obiettivi più piccoli, però quelli che devo darmi devono essere grandi. Il mio obiettivo era la finale, e quello mi ha portato comunque a fare un bel percorso, ad arrivare al Serale che comunque è un obiettivo importante”.

NDG e il rapporto con Lorella Cuccarini: “Mi ha dato una grande opportunità”

NDG è stato scelto ad Amici 22 dall’insegnate Lorella Cuccarini che ha visto in lui un grande potenziale. Il rapper che ha totalizzato milioni di stream con il brano Panamera, ha svelato a Superguidatv il bellissimo rapporto con il personaggio televisivo.

“Lorella mi ha dato la grande opportunità di entrare nella scuola, per questo le devo tanto. Mi è sempre stata vicino, mi ha stimolato a fare tanto. Mi ha fatto fare la prima lezione di staging, dove io sembravo un tronco. Lei insieme a Spillo, il ballerino professionista di Amici, mi davano le dritte, mi aiutavano ad imparare come muovermi sul palco, mi ha spronato molto. Lei è stata sempre disponibile a vedermi, a parlare. Veniva a tranquillizzarmi. Ancora oggi è sempre presente, ma non solo con me anche con gli altri. Lei prende Amici non solo come un lavoro ma come uno spazio dedicato ai giovani. Ti prende sotto la sua ala protettiva, è una figura di riferimento che è lì non solo per fare televisione ma perchè ci credo veramente” ha svelato il rapper.

