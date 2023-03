NDG: “Ho conosciuto depressione sulla mia pelle”/ “Con Amici ho ritrovato me stesso”

NDG, ospite nel salotto di Verissimo dopo l’eliminazione da Amici 22, ha parlato dell’importanza del suo percorso nella scuola di Maria De Filippi: “Lì ho ritrovato me stesso. Ho sfruttato questo palcoscenico per parlare al pubblico di problemi come la depressione e la solitudine, che io ho conosciuto della mia pelle, e di disturbi alimentari, che ho affrontato attraverso mia sorella”. Il cantante ha ammesso di avere vissuto periodi difficili nonostante la giovane età.

“Ho avuto un momento in cui volevo scomparire. È stato difficile. Avevo successo, ma io stavo male. Non sono riuscito a godermi né il disco d’oro né le classifiche negli streaming. Il mio sogno era diventato un incubo. Con l’avvento del Covid ho allentato i ritmi e sono tornato a casa dalla mia famiglia, così ho ricominciato a vivere”, hai ricordato. La rinascita vera e propria, tuttavia, è arrivata con l’ingresso ad Amici 22, dove ha potuto esprimere a 360° il suo talento. “Mi sento molto più pronto”.

NDG: “Ho conosciuto depressione sulla mia pelle”. Il rapporto con la famiglia

NDG, oltre a rivelare a Silvia Toffanin di avere sofferto di depressione durante i suoi primi passi nel mondo della musica, ha parlato anche di quanto sia stata importante la sua famiglia in questo percorso che lo ha condotto ad Amici 22. “Mia madre mi ha sempre supportato in tutto, è molto sensibile ed emotiva. Mia sorella è la mia metà, ci capiamo con uno sguardo. È più piccola di 3 anni, ma è avanti anni luce rispetto a me. Ha avuto disturbi alimentari, ma è stata una vera leonessa e ne è uscita al meglio. Adesso parla agli altri giovani di questo tema”.

E sul papà: “Il rapporto con lui è un po’ più conflittuale, non capiva la mia musica all’inizio. Io gli dicevo che poteva essere il mio lavoro. Prima della maturità, stavo già parlando con le case discografiche. Poi c’è stato il contraccolpo e mi ha detto di trovare un piano B, ma non l’ho ascoltato. Ora è il mio primo fan”, ha concluso.











