N’Dicka all’Inter?/ Calciomercato, Conte punta il giovane difensore dell’Eintracht

Evan N’Dicka nei pensieri di calciomercato dell’Inter. Per il giovane franco-camerunense, stando a quanto riporta la redazione di Sky Sports, potrebbe esserci un derby tra i nerazzurri e i cugini del Milan, perché entrambe le società milanesi sarebbero interessate al suo profilo. Classe ’99, si è affermato nell’Auxerre per poi passare all’Eintracht Francoforte: nella squadra tedesca gioca dal 2018 e l’interesse di Piero Ausilio risalirebbe al marzo di un anno fa. Allora la squadra tedesca aveva eliminato i nerazzurri negli ottavi di Europa League, espugnando San Siro; N’Dicka aveva giocato titolare entrambe le partite, poi l’espulsione rimediata nell’andata dei quarti (contro il Benfica) aveva posto fine al suo personale torneo perché nella doppia semifinale Adi Hutter lo aveva lasciato in panchina. La sua maturazione sembra essere arrivata ad un punto di svolta: certo il calciatore potrebbe decidere di passare un altro anno in Bundesliga e nell’Eintracht – senza particolari pressioni – ma se davvero dovesse arrivare una chiamata da parte di Inter o Milan l’occasione da sfruttare potrebbe essere ghiotta, soprattutto con i nerazzurri che l’anno prossimo saranno in Champions League e potrebbero far fare il salto di qualità al ragazzo.

N’DICKA ALL’INTER? CALCIOMERCATO, DUELLO CON IL MILAN

Evan N’Dicka potrebbe essere per l’Inter un’opzione di calciomercato particolarmente interessante: l’anno scorso Hutter utilizzava il franco-camerunense come difensore centrale e così è stato anche nella prima parte del 2019-2020. Poi, in seguito ad un periodo nero nel quale l’Eintracht ha fatto un punto in sette partite, il suo allenatore ha deciso di cambiare modulo passando alla difesa a quattro: panchina per Almamy Touré, Kostic avanzato sulla trequarti e N’Dicka allargato come terzino sinistro. Dunque stiamo parlando di un centrale che ha saputo adattarsi sulla corsia: Antonio Conte dunque potrebbe sfruttarlo come sostituto nella linea difensiva o farlo maturare a sinistra, dove va chiarita la posizione di Ashley Young e, in caso di addio dell’inglese, il franco-camerunense potrebbe alternarsi con Cristiano Biraghi. In ogni caso un giocatore molto interessante, pronto alla sua definitiva maturazione; vedremo se l’Inter deciderà davvero di fare l’affondo per il suo cartellino, non solo il Milan tra le concorrenti perché anche Arsenal e Liverpool avrebbero messo il calciatore nel mirino.



