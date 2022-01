Ndombele alla Roma?/ Calciomercato news: una vecchia conoscenza per Mourinho!

La finestra di calciomercato è cominciata ufficialmente nella giornata di oggi e tra le varie indiscrezioni emerse nelle scorse ore si parla molto della possibilità di vedere Tanguy Ndombele alla Roma entro la fine del mese. E’ risaputo infatti che i giallorossi stiano lavorando per sistemare il proprio organico specialmente nella parte centrale del campo, dove l’obiettivo principale rimane Maitland-Niles dell’Arsenal, ed il profilo del calciatore di proprietà del Tottenham potrebbe fare al caso dei capitolini in vista della seconda parte della stagione senza dimenticare che lo stesso Ndombele ritroverebbe mister Josè Mourinho dopo l’esperienza vissuta ai suoi ordini proprio in quel di Londra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la stampa britannica il venticinquenne Ndombele sarebbe stato addirittura offerto alla Roma dagli Spurs con la consapevolezza di dover trovare una nuova sistemazione al francese, poco impiegato dal tecnico Antonio Conte. La valutazione è tuttavia piuttosto alta, ovvero 30 milioni di euro, una cifra questa che i giallorossi sarebbero disposti a pagare soltanto nel caso in cui dovessero ottenerla da una o più cessioni.

CALCIOMERCATO NEWS: NDOMBELE ALLA ROMA RITROVEREBBE MOU

Le chances di vedere Tanguy Ndombele alla Roma in questa sessione invernale potrebbero presto aumentare se il dirigente Pinto deciderà di intensificare i discorsi con il collega Fabio Paratici, rappresentante del Tottenham appunto. Nella stagione attualmente in corso Ndombele ha sin qui realizzato due reti ed offerto un assist vincente ai suoi compagni in 14 presenze totali tra campionato e coppe.

