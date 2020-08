Ndombele all’Inter?/ Calciomercato: in Francia sicuri, accordo vicino

L’Inter sarebbe vicina a chiudere la trattativa per portare Tanguy Ndombele a Milano, obiettivo di calciomercato dei nerazzurri tra l’altro gradito ad Antonio Conte per un centrocampo più muscolare, dettaglio certamente non banale in questi giorni. In particolare in Francia parlano di un accordo ormai vicino per portare Ndombele all’Inter. Come riporta l’emittente televisiva transalpina TF1, la società nerazzurra avrebbe accelerato le trattative, raggiungendo l’accordo economico con il Tottenham, proprietario del cartellino di Ndombele, che però non ha un grande feeling con José Mourinho, attuale allenatore degli Spurs. Tuttavia, resterebbe da trovare l’accordo con il giocatore, che non avrebbe ancora preso una decisione in merito al suo possibile approdo all’Inter, dal momento che su Ndombele vi sarebbe anche l’interesse di altri due importanti club europei.

NDOMBELE ALL’INTER? I POSSIBILI SCENARI

Tanguy Ndombele, che è arrivato al Tottenham nella scorsa estate dal Lione per ben 60 milioni di euro, ha totalizzato 29 presenze e due gol in stagione sotto la guida di José Mourinho, ma non è considerato incedibile dal tecnico portoghese. Qualche giorno fa i media inglese avevano parlato di uno Special One interessato a Milan Skriniar, per un eventuale scambio tra Inter e Tottenham che porterebbe Ndombele a Milano e il difensore slovacco in Inghilterra. Adesso invece sembra più probabile un acquisto in “contanti”, senza contropartite tecniche, tuttavia come detto il nodo sarebbe la volontà del giocatore, che non avrebbe ancora preso la sua decisione definitiva, mentre fra Inter e Tottenham non vi sarebbero problemi per giungere a un accordo. Un altro nome possibile è quello di Ivan Perisic, ancora di proprietà dell’Inter: il croato piacerebbe allo Special One, ma la priorità di Perisic è per il Bayern Monaco e solo qualora sfumasse il riscatto si potrebbe aprire la trattativa col Tottenham con uno scambio con Ndombele sul tavolo.



