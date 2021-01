‘Ndrangheta, sindaco Rosarno ai domiciliari/ Calabria, indagine della Dda: 49 arresti

Una vasta operazione contro la ‘ndrangheta è stata messa a segno nelle passate ore da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, al termine delle indagini condotte dalla Dda nell’ambito dell’operazione “Faust”. La maxi operazione ha coinvolto ben 49 persone, tra Rosarno, Polistena e Anoia e nelle province di Messina, Vibo Valentia, Salerno, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia. Le accuse mosse a vario titolo contro le persone arrestate sono associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Come riporta Corriere della Sera, ad essere arrestato è anche il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà (Udc), attualmente ai domiciliari.

L’ordinanza di custodia cautelare a carico del primo cittadino di Rosarno è stata emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria. Alle 11 di oggi è attesa una conferenza stampa nel corso della quale saranno resi noti tutti gli ulteriori dettagli legati all’operazione contro la ‘ndrangheta, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ed alla presenza del procuratore Giovanni Bombardieri e del procuratore aggiunto Gaetano Calogero Paci.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Dda l’accusa per il sindaco di Rosarno, avvocato 40enne, è scambio elettorale politico-mafioso. A finire agli arresti domiciliari anche un consigliere comunale, Domenico Scriva, eletto con la lista civica “Cambiamo Rosarno” e che sosteneva il primo cittadino Idà, divenuto sindaco nel giugno 2016 con il 57,7% dei voti. Stando alle indagini, sia il primo cittadino che il consigliere comunale avrebbero ricevuto proprio in occasione delle elezioni comunali del 2016 l’appoggio elettorale della cosca Pisano di Rosarno in cambio della promessa di incarichi nell’organigramma comunale a uomini di fiducia del gruppo criminale. L’operazione ha permesso al tempo stesso di accertare l’operatività della cosca Pisano meglio nota come i “diavoli di Rosarno” operanti nel “Mandamento Tirrenico”. Al tempo stesso è stata evidenziata l’attuale pervasività dell’articolazione territoriale di ‘ndrangheta denominata “società Polistena” che vede a capo gli esponenti della famiglia Longo e della locale ‘ndrangheta di Anoia.



