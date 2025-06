L’Inter riparte da Cristian Chivu come nuovo allenatore e il mercato si muove subito per accontentarlo con due volti noti.

La scelta è fatta, ed è di quelle che fanno rumore. L’Inter ha deciso di affidare la panchina a Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro, uomo simbolo del Triplete e figura che da anni lavora dietro le quinte nel mondo nerazzurro, prima con la Primavera e poi con una breve ma intensa esperienza alla guida del Parma.

Un profilo che divide, senza dubbio, perché se da un lato rappresenta l’interismo puro, dall’altro è anche una scommessa dal punto di vista dell’esperienza ad alti livelli. Però Marotta e Ausilio hanno scelto di puntare forte su di lui, e il segnale è chiaro: non si tratta solo di continuità emotiva, ma di un vero e proprio cambio di rotta tecnico.

Con Chivu ne arrivano subito due

Con Chivu al timone, l’Inter non si limiterà a difendere quanto costruito sotto la gestione Inzaghi. Si apre un nuovo ciclo, con idee diverse, esigenze tattiche rinnovate e, soprattutto, un mercato che prende una direzione completamente diversa rispetto a quella immaginata fino a qualche settimana fa. L’Inter era pronta a operazioni per lo più conservative, con pochi innesti mirati e qualche sacrificio in uscita per motivi di bilancio. Ora, però, cambia tutto. E i primi nomi a finire sul taccuino della dirigenza sono legati proprio all’esperienza di Chivu a Parma.

Due giocatori in particolare potrebbero fare subito le valigie e seguire il nuovo tecnico a Milano: si tratta dell’attaccante Ange-Yoan Bonny e del difensore Alessandro Circati Leoni. Il primo, classe 2003, è un profilo fisico, potente, in grado di dare profondità e attaccare gli spazi. Chivu lo conosce bene e lo ritiene perfetto per aggiungere variabili a un reparto offensivo che rischia di perdere elementi chiave.

Leoni, invece, rappresenta una scommessa in prospettiva, ma ha dimostrato solidità e personalità non comuni per un ragazzo della sua età. Entrambi hanno il vantaggio di conoscere già i metodi del nuovo allenatore e potrebbero inserirsi rapidamente nei meccanismi nerazzurri.

Ma il mercato dell’Inter non si fermerà certo qui. Anzi, proprio la nomina di Chivu ha rimesso in discussione tutte le strategie. Alcune piste che sembravano congelate ora si sono riattivate, altre – soprattutto tra i giovani italiani – stanno tornando prepotentemente d’attualità. Chivu, da ex giocatore di esperienza internazionale ma con una visione molto italiana del gruppo e dello spogliatoio, potrebbe spingere per una rosa più giovane, affamata, meno costruita su nomi affermati e più su giocatori disposti a seguirlo nella sua idea di calcio.

Senza ombra di dubbio, questa rivoluzione ha sorpreso anche i tifosi. Perché se da un lato c’è chi avrebbe voluto un tecnico di maggiore esperienza, dall’altro in molti riconoscono a Chivu quel carisma silenzioso e quella serietà che spesso fanno la differenza più del curriculum. E se davvero la società deciderà di dargli carta bianca, come pare, allora c’è da aspettarsi un’Inter diversa già dal primo giorno di ritiro. Con Bonny e Leoni come possibili primi tasselli di un mosaico che sta prendendo forma ora, e che – come sempre accade da queste parti – non vuole accontentarsi.