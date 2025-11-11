"Ne hai fritti di polpi": perché la frase che Francesco Rana ha detto a Donatella al Grande Fratello 2025 è un insulto e cosa significa

Durante l’ultima diretta su Canale 5 del Grande Fratello 2025 è andato in scena uno scontro tra Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana. Tra i due non c’è mai stata molta simpatia nella Casa, sentimento che si è riacceso quando la pugliese ha fatto capolino in studio per affrontare Francesca Carrara in un faccia a faccia. Quando Simona Ventura ha lasciato la parola a Francesco, tra gli eliminati in studio, quest’ultimo ha lanciato una stoccata non da poco alla gieffina, dicendole: “Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polpi.”

Donatella e Francesca, lite infuocata in diretta al GF: "Esagerata e permalosa"/ Urla in studio: com'è finita

Una frase, quest’ultima, che Donatella ha fatto finta di non ascoltare e che ha però incuriosito molto il pubblico del Grande Fratello. Molti, infatti, si sono chiesti il significato di questa frase e perché è apparsa effettivamente come un insulto ai danni di Donatella, risposta che vi diamo in questo articolo.

Valentina lascia Domenico con una lettera al Grande Fratello: "Io non ci sono più"/ Lui piange ma non va via

Perché “Ne hai fritti di polpi” è un insulto e a cosa si riferiva Francesco Rana al Grande Fratello 2025

“Ne hai fritti di polpi” è un modo di dire tipicamente pugliese che si usa per sottolineare attività poco limpide o addirittura sporche. Una persona, insomma, poco raccomandabile, che è spesso in mezzo ai guai o ha avuto problemi con la legge. Nel caso di una donna, può anche fare riferimento a una dubbia reputazione o ad una persona dai facili costumi. Insomma, un vero e proprio insulto, che Donatella ha carpito immediatamente, pur facendo finta di nulla (come ha poi spiegato successivamente in Casa). Ma a cosa si riferiva Francesco Rana? La risposta arriva ancora una volta dalla gieffina, che ha tirato in ballo il suo cognome: suo padre era infatti un pentito, un collaboratore di giustizia che ha avuto problemi con la legge. Da qui il collegamento a tutta la vicenda nata e scoppiata in studio.