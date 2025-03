Ci siamo: sabato, 22 marzo, su Rai 1 debutterà il nuovo show di Carlo Conti, “Ne vedremo delle belle“. Si tratta un talent dedicato alle showgirl degli anni ’90 e 2000, con protagoniste dieci donne dello spettacolo. Queste dovranno sfidarsi tra esibizioni e prove inaspettate, che potrebbero spiazzare i telespettatori. Proprio come a Tale e Quale Show, ci sarà anche una giuria di tre elementi. I nomi dei tre giurati non sono stati ancora annunciati, al contrario del cast che, invece, è stato svelato poco fa proprio da Conti. Proprio com’è solito fare con Tale e Quale, il conduttore ha pubblicato un post su Instagram con i nomi delle 10 protagoniste femminili della trasmissione.

Un cast tutto al femminile quello scelto da Carlo, con personaggi amatissimi dal pubblico e ormai veterani dei programmi del direttore artistico di Sanremo 2025. Ecco le 10 showgirl pronte a mettersi alla prova: Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrini, Veronica Maya, Matilde Brandi e Valeria Marini. “Queste le 10 protagoniste del nuovo talent show in onda su Rai 1 da sabato 22 marzo”, ha scritto il presentatore sui suoi social.

Carlo Conti annuncia il cast di “Ne vedremo delle belle”: tutto sul nuovo show di Rai 1

Carlo Conti si prepara a sfidare Maria De Filippi al sabato sera con il nuovo talent show “Ne vedremo delle belle”. Dopo la fine di C’è Posta per Te, infatti, su Canale 5 partirà il Serale di Amici 24, che pare avrà una giuria totalmente nuova. Dopo il flop di Ora o Mai più, Rai 1 prova a sfidare di nuovo la regina del sabato sera sfoderando un asso nella manica non indifferente. Carlo è infatti reduce dalla conduzione del Festival di Sanremo 2025, dove ha ottenuto ascolti record, superando anche Amadeus. In questo modo, si è fatto conoscere anche da un pubblico più giovane, che rappresenta proprio il target di Amici.

Inoltre, Conti ha chiamato nel cast alcune delle showgirl più famose degli anni ’90/2000, così da riuscire ad attirare l’attenzione anche dei telespettatori più adulti e nostalgici. Tra i nomi, ci sono molte ex concorrenti di Tale e Quale Show, come Valeria Marini, Carmen Russo, Veronica Maya e Pamela Prati. A questo punto, non resta che attendere il 22 marzo, per scoprire chi vincerà la gara degli ascolti del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5.