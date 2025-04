L’epilogo è stato decisamente inaspettato: Ne vedremo delle belle chiude i battenti in anticipo dopo uno share sotto le aspettative. Lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti non è andato come ci si aspettava e quindi, si concluderà ufficialmente sabato 12 aprile, con una puntata in meno rispetto a quanto programmato in precedenza. A confermarlo è stato Carlo Conti a La Presse, il quale ha dichiarato che a differenza di quanto si pensava, tra le showgirl non si sono create abbastanza dinamiche.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 5 APRILE 2025/ Diretta: Lorenza Mario "supera" Carmen Russo nel ballo

Il primo a far circolare la notizia della chiusura di Ne vedremo delle belle era stato Dagospia, mentre poche ore dopo si è fatto sentire anche Carlo Conti. Quest’ultimo aveva deciso di mettersi in gioco in un programma totalmente nuovo con dieci showgirl storiche della televisione italiana appena dopo il Festival di Sanremo. Ma andiamo a vedere cos’ha detto precisamente il conduttore: “Siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana“, ha spiegato, riferendosi alla pausa del Sabato Santo. Conti lo ha definito come un programma “sperimentale”, ma non si è fermato qui e ha aggiunto altri dettagli.

Pagelle Ne vedremo delle belle, prima puntata/ Marini delusa, Carmen Russo stonata, Pamela Prati rivincita

Ne vedremo delle belle, cosa non ha funzionato? Carlo Conti dice la sua

Ne vedremo delle belle chiude in anticipo. Ci sarà una puntata in meno rispetto a quanto programmato da Rai e Carlo Conti ha dichiarato di voler chiudere dato che i risultati non sono all’altezza delle aspettative. “Visto che ‘Ne vedremo delle belle’ non ha carburato preferisco finire prima“, ha raccontato a La Presse, aggiungendo che si sarebbe permesso di fermarsi se il programma avesse raggiunto almeno il 25% di share, segno che gli ascolti per un programma in onda in prima serata al sabato sera sono stati decisamente bassi.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 22 MARZO 2025/ Diretta: le photo-stories di Lorenza Mario e Matilde Brandi

Ad ogni modo Carlo Conti si dice fiero di aver sperimentato, e di poterselo permettere come possono i colleghi del suo calibro. Ma cosa non ha funzionato a Ne vedremo delle belle? “È mancato il pepe tra le protagoniste“, ammette il conduttore, ed effettivamente nemmeno Valeria Marini con la sua rivalità con Patrizia Pellegrino e Pamela Prati è riuscita a rendere il programma ricco di scontri, litigi e dinamiche interessanti. Dunque, sabato 12 aprile sarà l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, in cui scopriremo ufficialmente chi sarà la vincitrice.