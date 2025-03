Ne vedremo delle belle, commento live prima puntata 22 marzo 2025

Continua la puntata di Ne vedremo delle belle con le ultime protagoniste in gara, Matilde Brandi e Lorenza Mario che si sono sfidate nella prova delle photo stories, un momento piuttosto toccante in cui le showgirl vengono messe di fronte ad alcune foto e dire cosa suscitano nel loro cuore. Possono parlare di ricordi, sensazioni, eventi realmente accaduti e tanto altro.

AMICI 24 SERALE 2025, 1A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Francesca Bosco si salva, Vybes fuori a testa alta

Questa è forse la gara più temuta fra tutte, dato che si tratta di provare ad emozionare il pubblico grazie alla propria storia personale. Per i giudici votare è molto difficile, ma Mara Venier non ha avuto dubbi: “Voto Matilde Brandi perchè è una matta“. Frank Matano e Christian De Sica votano Lorenza Mario, mentre le showgirl in gara protendono per Matilde Brandi, che secondo loro è stata più giocosa e divertente, tanto che Valeria Marini l’ha soprannominata “Gianburrasca”.

Valeria Marini hot a Ne vedremo delle belle: si alza la gonna/ Christian De Sica choc: "Si è visto il c*o"

Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino a prova di interviste: le domande a Massimo Ceccherini

Dopo la sfida danzante di Valeria Marini e Veronica Maya, si vola sull’esibizione di Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino che più che una performance hanno dovuto dar prova di essere delle ottime conduttrici. Infatti, Carlo Conti le ha sottoposte ad un esame non da poco: portare avanti un’intervista al comico Massimo Ceccherini. Entrambe si sono lanciate con entusiasmo in questa esperienza, mostrando tutte e due lati di sè e del loro carattere che hanno da sempre conquistato il pubblico.

Massimo Ceccherini ha risposto con tranquillità e passione a tutte le domande e mentre Adriana Volpe era nella sua più totale comfort zone, Patrizia Pellegrino è spesso finita fuori dal ruolo, che del resto non le appartiene. I giudici e le altre concorrenti hanno dovuto fare un plauso alla conduttrice, che ha tenuto un’intervista coinvolgente e impeccabile a livello giornalistico. Intanto, Massimo Ceccherini ha ringraziato anche Carlo Conti, dicendo che quando si trova vicino a lui sente di essere subito al sicuro.

Chiara Ferragni, scontro sul bilancio: "Conti non veritieri"/ Piano per salvare Fenice dopo scandalo pandoro

Valeria Marini e Veronica Maya si sfidano in una gara di ballo

Inizia ufficialmente l’attesissimo programma di Carlo Conti “Ne vedremo delle belle“, che vede scontrarsi le dive più chiacchierate e celebri del mondo dello spettacolo. Il conduttore ha presentato una ad una le protagoniste di questa edizione, e le prime a sfidarsi sono Valeria Marini e la “Sapientina” Veronica Maya, tornata in televisione dopo tanto tempo.

Le due si sfideranno in una bachata durante la prova di ballo e durante gli allenamenti entrambe si sono impegnate moltissimo per mostrare tutta la loro sensualità. “Ne vedremo delle belve” ha detto Christian De Sica, dopo che sono venuti a galla i primi scontri tra le donne, come ad esempio l’accusa di Valeria Marini a Pamela Prati, la quale avrebbe detto che lei era molto gelosa di lei. Come se la caveranno le nostre showgirl?

Ne vedremo delle belle, anticipazioni prima puntata

Dopo settimane di attesa inizia questa sera su Rai1 il viaggio di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma del primo canale condotto da Carlo Conti. Il presentatore toscano è alla prima nuova avventura dopo il successo raccolto al timone del Festival di Sanremo, un’esperienza che ripeterà il prossimo anno, ma da stasera si concentrerà sul presente.

Nel cast di Ne vedremo delle belle troveremo protagoniste molte showgirl italiane, da Pamela Prati a Angela Melillo, passando per Valeria Marini e Matilde Brandi, ma anche Lorenza Mario, Carmen Russo, Veronica Maya e Adriana Volpe, oltre a Laura Freddi e Patrizia Pellegrino. Tutte donne che hanno segnato pagine importanti del piccolo schermo con tanti anni di carriera alle spalle, pronte a sfidarsi in un programma del tutto innovativo e che promette grandi scintille sul piccolo schermo.

Ne vedremo delle belle, come funziona il programma di Carlo Conti

Ma scendendo ancora più nel dettaglio, come si svolge il nuovo programma guidato da Carlo Conti? Intrattenimento e adrenalina allo stato puro, infatti, in tutte e cinque le puntate, troveremo le protagoniste dello show Ne vedremo delle belle cimentarsi in sfide e duelli dall’elevato tasso emotivo. Le protagoniste se la vedranno in 5 prove: canto, ballo, musical, interviste e ‘derby’ (sfida a sorpresa). Ogni sfida vedrà scontrarsi con un meccanismo casuale 2 ‘star’, e le 5 sfide saranno giudicate da 2 giurie.

A giudicare troveremo i tre super giudici, Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano, pronti a dire la loro sulle performance delle vallette, e i loro voti si sommeranno a quelli delle altre otto primedonne. Come ospiti della prima puntata di Ne vedremo delle belle, troveremo il comico e attore toscano Massimo Ceccherini e la cantante Noemi, che avranno i loro spazi e saranno le spalle di Conti nella speciale serata di sabato 22 marzo.