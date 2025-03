Ne vedremo delle belle: anticipazioni puntata 29 marzo 2025

Sabato 29 marzo 2025, in prima serata, Carlo Conti torna in onda con la seconda puntata dello show “Ne vedremo delle belle” che ha come protagoniste dieci showgirl che si sfidano nel corso della serata sfoggiando il loro talento e provando a portare a casa i consensi della giuria per poter trionfare sulle colleghe. Il talent show innovativo della Rai ha nel cast dieci nomi amatissimi e molto conosciuti dal pubblico con cui Carlo Conti lancia la sfida al serale di Amici di Maria De Filippi che, la settimana scorsa, ha vinto la gara degli ascolti con la prima puntata.

Questa sera, la sfida si rinnova e la seconda puntata di “Ne vedremo delle belle” promette nuove emozioni, nuovo divertimento e tanti colpi di scena. Dopo la vittoria di Pamela Prati che ha trionfato su Adriana Volpe e Laura Freddi, questa sera, le dieci protagoniste del talent show torneranno a sfidarsi.

Ne vedremo delle belle: le concorrenti e le sfide del 29 marzo

Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, dopo un’intensa settimana di prove, tornano sul palco di “Ne vedremo delle belle” per affrontare nuove prove basate su canto, ballo, musical, intervista e un’inedita ‘sfida a sorpresa’ che vedrà due protagoniste fronteggiarsi in un confronto inaspettato.

A giudicare le loro performance ci saranno, come sempre, due giurie d’eccezione. La Supergiuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano che sarà ancora più esigente. La seconda giuria, invece, è formata dalle protagoniste non impegnate nelle prove. Ospiti della serata saranno Maurizio Battista e i Coma_Cose.

Come seguire in diretta streaming Ne vedremo delle belle

La seconda puntata di “Ne vedremo delle belle” può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, al termine dell’appuntamento con Affari Tuoi, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Raiplay, invece, è possibile seguire la diretta streaming del talent show di Raiuno e rivedere anche la prima puntata.

