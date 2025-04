Ne vedremo delle belle, commento live 5 aprile 2025:

La puntata di sabato 5 aprile di Ne vedremo delle belle si apre in modo agguerritissimo, con i giudici che vogliono dare un tocco più piccante al programma. “Stasera sarò cattivissimo“, ha detto Christian De Sica, dicendo che questa settimana il pubblico si è lamentato per aver visto i giudici troppo morbidi con le concorrenti. Anche Frank Matano si è “acceso”, ammettendo di essere stato conquistato dall’energia di De Sica.

Pagelle Ne vedremo delle belle, prima puntata/ Marini delusa, Carmen Russo stonata, Pamela Prati rivincita

Subito dopo, Valeria Marini pesca la carta del Musical e decide di sfidare Patrizia Pellegrino, con la quale non corre buon sangue: “Ti sfido perchè mi dici sempre che non so fare niente“, e le due si preparano per vedere la sfida che hanno preparato questa settimana. Non mancano le diatribe con Frank Matano, che ha avuto un battibecco con Patrizia Pellegrino. In ogni caso, i giudici sono “carichissimi”.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 22 MARZO 2025/ Diretta: le photo-stories di Lorenza Mario e Matilde Brandi

Ne vedremo delle belle: chi sono gli ospiti della serata

Questa sera, 5 aprile 2025, va in onda su Rai 1 la terza puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti che vede gareggiare una serie di showgirl che sono diventate vere e proprie icone dello spettacolo. La gara è ormai entrata nel vivo: la giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano si prepara a dare le proprie votazioni nelle varie prove che esibiranno le concorrenti in gara.

Ospiti speciali della terza puntata saranno la cantante Serena Brancale, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 sta vivendo un momento d’oro, e il comico Nino Frassica. Ma chi si aggiudicherà la vittoria di questo nuovo appuntamento e quali saranno le prove che le amate showgirl porteranno sul palco di Rai 1 per conquistare il favore della giuria?

Ne Vedremo delle Belle su Rai1, Valeria Marini: "Tutti si aspettano che litighiamo"/ La rivalità tra showgirl

Ne vedremo delle belle, anticipazioni terza puntata su Rai 1: Lorenza Mario farà doppietta?

Ricordiamo che le showgirl in gara sono: Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Matilde Brandi, Laura Freddi, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Tutte e dieci hanno trascorso una nuova settimana in sala prove per preparare delle nuove esibizioni con le quali si sfideranno in veri e propri faccia a faccia, durante i quali non mancheranno anche polemiche e rivalità. D’altronde, le concorrenti hanno già mostrato di che tempra sono fatte, pronte a dire la loro sulle avversarie anche in maniera pungente.

Ricordiamo che, nella scorsa puntata, è stata Lorenza Mario ad aggiudicarsi il punteggio più alto, grazie soprattutto ad un’ottima esibizione sulle note di una canzone di Mina. Riuscirà a fare doppietta o questa sera sarà un’altra delle sue colleghe a conquistare la vittoria?

Come seguire in diretta streaming Ne vedremo delle belle

Ricordiamo che il nuovo appuntamento con lo show di Carlo Conti Ne vedremo delle belle va in onda in diretta televisiva su Raiuno, al termine dell’appuntamento con Affari Tuoi, a partire dalle 21.30. È però possibile vedere la puntata anche in diretta streaming, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Raiplay. Sullo stesso sito, dal giorno successivo, è disponibile la puntata completa on demand.