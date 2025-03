Tutto è pronto per Ne Vedremo delle Belle, il nuovo programma di Carlo Conti in onda su Rai Uno da sabato 22 marzo 2025. Sono dieci le showgirl agguerrite, pronte per darsi battaglia a colpi di canto, ballo, musical, interviste e sorprese. Ogni sfida vedrà lo scontro di due concorrenti, giudicate da Mara Venier, Christian De Sica e Franck Matano, ma anche dalle altre otto star rimanenti. Un chiaro richiamo a Ora o Mai Più, in cui i tutor sono chiamati a dare il proprio giudizio, tranne sui loro allievi. Ogni giorno, le dieci protagoniste saranno seguite dai coach con l’obiettivo di aiutarle nella preparazione delle varie esibizioni che porteranno in puntata.

Ne Vedremo delle Belle: la rivalità e cosa aspettarsi dalle concorrenti

In apparenza sembrano volersi bene, ma la competizione potrebbe prendere presto il sopravvento. Alcune delle showgirl hanno confessato di avere avuto contrasti in passato; basti pensare a Valeria Marini e a Pamela Prati. Altre, invece, si sono dette pronte a fare nuove amicizie ma senza perdere di vista l’obiettivo. Angela Melillo sogna da tempo di tornare in un grande show e vuole dimostrare che a 50 anni può ancora regalare emozioni. Dello stesso parere sembra essere Patrizia Pellegrino; a Chi ha dichiarato: “Non diventerò milionaria con questo show, ma voglio rimettermi in gioco e farmi rivedere in TV”. Veronica Maya al centro della cronaca per le parole dell’ex marito, ha affermato che questo programma rappresenta un ritorno alle origini.

Concorrenti Ne Vedremo delle Belle: Valeria Marini svela un retroscena

Come detto a Chi, Adriana Volpe è pronta a dare il massimo. Un volto amato è Laura Freddi: “Oggi per durare nel tempo servono professionalità, determinazione e carisma”. Dopo anni di carriera, Lorenza Mario si prepara a questa nuova sfida, ma lasciando fuori il gossip. Matilde Brandi non poteva dire di no, “questo è il mio lavoro”, così come Carmen Russo. Pamela Prati ha accettato la proposta di Conti con entusiasmo; va fiera quando viene chiamata showgirl poiché è quello che ha sempre sognato di fare. Valeria Marini, infine, ha ammesso a Novella 2000: “Tutti sperano di vederci litigare, secondo me il fulcro del gioco è quello”.