Ne Vedremo delle Belle sta facendo parlare di sé ancor prima di iniziare. Il nuovo programma di Carlo Conti, in onda da sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Rai1, si preannuncia esplosivo per le dieci showgirl, chiamate a cimentarsi sul palco in diverse performance. Dietro le quinte si respirerebbe un’aria di forte tensione, con Adriana Volpe considerata troppo smaniosa dalle altre concorrenti. I riflettori, però, sono tutti puntati su Valeria Marini e Pamela Prati, in passato al centro di discussioni per rivendicare il ruolo di primadonna al Bagaglino e non solo. Come svelato dall’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, tutti sperano di vederle litigare. Ma c’è davvero rivalità tra loro?

Ne Vedremo delle Belle su Rai1, Valeria Marini: "Tutti si aspettano che litighiamo"/ La rivalità tra showgirl

Veronica Maya e Patrizia Pellegrino svelano un dettaglio su Marini e Prati

Patrizia Pellegrino ha rassicurato che non ci sarebbe nessuna rivalità tra Valeria Marini e Pamela Prati, almeno per ora, come dichiarato in una intervista ai microfoni di Superguidatv: “Poi non so se capiterà che qualcuna pesterà i piedi a qualcun’altra”. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, ma anche Veronica Maya ha confermato l’atmosfera positiva che si respira tra le due showgirl: “Ho creato un gruppo su WhatsApp il primo giorno che ci siamo incontrate per un servizio fotografico. In questa chat si ride tantissimo, ci scriviamo dalla mattina alla sera”.

Adriana Volpe non è ben vista dalle colleghe a Ne Vedremo delle Belle? Il retroscena

Pare che Adriana Volpe stia creando fastidio alle sue compagne d’avventura con il suo essere troppo competitiva e troppo ambiziosa. Un’accusa, lanciata dal settimanale Oggi, che se confermata potrebbe mettere l’ex volto de I Fatti Vostri in una posizione scomoda all’interno del programma. Almeno pubblicamente, nessuna delle protagoniste ha confermato questi rumors, mantenendo positivo lo spirito di squadra. Non si esclude, però, che con il debutto della prima puntata possano nascere le prime incomprensioni in diretta. Insomma… ne vedremo delle belle!