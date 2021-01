Nedo Fiano, papà di Emanuele Fiano/ “Tutta la mia vita è stata connotata dalla deportazione ad Auschwitz”

Lo scrittore Nedo Fiano, nato a Firenze il 22 aprile 1925, è stato un superstite dell’Olocausto. Deportato ad Auschwitz il 16 maggio del 1944 assieme alla sua famiglia (11 persone in tutto), fu l’unico superstite. Fu liberato a Buchenwald, dove le SS in fuga lo avevano trasferito alla fine della guerra. “Ciò che ha connotato tutta la mia vita è stata la mia deportazione nei campi di sterminio nazisti. Con me ad Auschwitz finì tutta la mia famiglia, vennero sterminati tutti. A diciotto anni sono rimasto orfano e quest’esperienza così devastante ha fatto di me un uomo diverso, un testimone per tutta la vita”, ha raccontato in una testimonianza all’Atis.

Nel 1949 Nedo Fiano ha sposato Rina Lattes. I due si erano conosciuti alla scuola ebraica di Firenze poi la guerra li aveva separati. Al ritorno da Auschwitz, nel 1945, si rincontrarono a una festa religiosa ebraica, al Teatro della Pergola di Firenze e il 30 ottobre 1949 si sposarono: “Il matrimonio mi ha rimesso al mondo. Lei mi ha consentito di realizzare le mie scelte, mi ha seguito e appoggiato”, ha detto lo scrittore a Repubblica.

Nedo Fiano: il figlio Emanuele racconta la sua storia

Nedo Fiano e la moglie Rina Lattes hanno avuto tre figli: il primogenito Enzo, nato nel 1950, Andrea (nel 1955) ed Emanuele (nel 1963). “Non mi sentii più uno qualunque, una bandierina al vento. Per me sono stati come ancore e nuove radici”, ha confidato a Repubblica parlando dei figli. Nedo Fiano è scomparso all’età di 95 anni il 19 dicembre 2020 a Milano. Il figlio Emanuele Fiano, deputato del Pd, ha da poco pubblicato il libro “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah”, in cui racchiude l’ereditò del padre: “Noi figli dei sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali… Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla”, ha scritto nel libro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA