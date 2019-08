Nedved e la nuova fidanzata Lucie Anovcinova/ “Ha lasciato la moglie per una 23enne”

Pavel Nedved ha lasciato la moglie per una ragazza di 23 anni? La notizia bomba è stata sganciata in Repubblica Ceca. Secondo quanto riportato da Blesk, tabloid di Praga, il vicepresidente della Juventus si è separato dalla moglie Ivana e sarebbe vicino al divorzio. Dopo 25 anni di matrimonio dunque si sono lasciati. E ora farebbe coppia con Lucie Anovcinova. Il Pallone d’Oro del 2003 è stato paparazzato a Londra con la 23enne. Durante una gara di equitazione, il Longines Global Champions Tour of London 2019, era con lei. La ragazza è una grande appassionata di cavalli: in patria è nota come atleta e fantina. La frequentazione sta facendo molto discutere. A far scalpore è il fatto che abbia la metà dei suoi anni (ne compirà 47 il prossimo 30 agosto) e solo uno in più rispetto a Ivana, figlia dell’ex giocatore. Aria di cambiamenti, dunque, non solo nella Juventus, ma anche nella vita privata di Nedved.

NEDVED E LA NUOVA FIDANZATA LUCIE ANOVCINOVA

Nuova fiamma per Pavel Nedved, paparazzato con Lucie Anovcikova, una fantina molto famosa in Repubblica Ceca. Nelle due settimane il vicepresidente della Juventus sarebbe stato visto parecchie volte insieme alla 23enne, l’ultima in ordine di tempo sabato scorso in occasione della gara di equitazione sopracitata. E dunque dopo 25 anni di matrimonio la storia tra Pavel Nedved e la moglie è al capolinea. Il tabloid ceco Blesk ha pubblicato in prima pagina la foto dei due amanti, anche se Nedved si è già separato dalla moglie e le carte per il divorzio sarebbero quasi pronte. L’ormai ex coppia ha due figli, a cui hanno dato i loro stessi nomi, e per una ragione molto romantica. Come dichiarò lo stesso Nedved, «quando noi non ci saremo più, nel mondo ci saranno sempre un Pavel e un’Ivana che si vorranno bene». La speranza è che sia così anche per loro dopo il divorzio. Ma questo non è ancora chiaro.

Fotbalista Pavel Nedvěd (46): Krach manželství! Teď randí s blondýnkou Luckou (23)https://t.co/CBnYNaoHYg @Blesk24 — Blesk Zprávy (@Blesk24) August 6, 2019





