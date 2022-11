Need for Speed, insulti via Twitter ai fan/ Poi Ea si scusa: “Eravamo troppo presi”

Need For Speed torna suoi suoi passi, e dopo aver insultato alcuni fan chiede scusa e fa mea culpa. Ma facciamo un passo indietro per spiegare nel dettaglio cosa sia accaduto. Da qualche settimana a questa parte è stato annunciato Unbound, nuovo attesissimo capitolo della saga di videogiochi incentrata sulle corse automobiliste Need for Speed. Dalle prime indiscrezioni emerse, come riportato anche dai colleghi di Everyeye.it, sembrerebbe trattarsi di uno dei capitoli più atipici della serie racing, in quanto fortemente vicino alla street art.

Ecco perchè sono molti i videogiocatori che hanno espresso delle perplessità ma anche delle critiche sotto ai post dei vari account ufficiali di Need for Speed o di Electronic Arts, la software house che distribuirà lo stesso videogame. Opposizioni che però avrebbero fatto andare su tutte le furie il gestore di una delle pagine Twitter ufficiali del gioco, che dopo una serie di critiche dei follower, avrebbe iniziato a replicare gli agli stessi, insultandoli. Il tutto è stato ovviamente immortalato, o meglio “screenshottato”, da diversi utenti sul web, che hanno poi ripostato le varie schermate online, così come potete notare anche più in basso tramite l’account Twitter di Dexerto.

NEED FOR SPEED, INSULTI AI FAN: QUERELLE CHIUSA DOPO LE SCUSE?

La situazione è decisamente sfuggita di mano a Need For Speed, generando un forte malcontento fra gli utenti che già stavano storcendo il naso di fronte a quello che sarà appunto Need for Speed Unbound. Di conseguenza Electronic Arts ha deciso di fare un passo indietro, chiedendo scusa agli utenti a cui è stato risposto in malo modo.

Ecco quanto ha pubblicato la software house poche ore fa: “Ammettiamo di esserci fatti un po’ trascinare dall’hype relativo al lancio del gioco, ed alcune delle nostre repliche sui social media sono andati oltre i limiti. Chiediamo scusa ai fan che abbiamo fatto arrabbiare, faremo meglio. Ci rivediamo qui prossima settimana”. Querelle definitivamente chiusa? Chissà…

Need for Speed had enough pic.twitter.com/QsEDuxLd26 — Dexerto (@Dexerto) November 23, 2022













