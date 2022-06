“Needle spiking”, punture con siringa in discoteca, boom in Francia/ C’è un fermo

Il fenomeno noto come “needle spiking” si sta diffondendo a macchia d’olio in Europa. Migliaia di giovani hanno denunciato di essere stati vittime di una puntura in discoteca. Prima la sensazione di essere punti da un ago, poi un segno rosso sul braccio, giramento di testa e nausea. Cominciato in Ingiliterra, il fenomeno ha fatto registrare centinaia di denunce anche in Belgio e Francia. Il timore degli inquirenti è quello che uno sconosciuto possa iniettare una droga o una sostanza tossica. Intanto, mentre le indagini vanno avanti ormai da diversi mesi, ieri a Tolone c’è stato il primo fermo.

Tumore al colon: rischi più bassi se si consuma pesce in scatola/ Lo studio del Negri

Il giovane, 20enne, è stato rinviato a giudizio per “violenze aggravate dalla detenzione di un’arma (siringa) e dalla premeditazione”. Il ragazzo, come spiega il Messaggero, “è in detenzione provvisoria”. Il sospetto è che possa essere lui l'”iniettatore seriale”, che questa volta non sarebbe riuscito a scomparire nel buio, ma sarebbe stato identificato da diverse persone presenti sul luogo dove i giovani stavano ballando, sulla spiaggia di Mourillon. Circa venti persone sono corse dagli agenti per chiedere aiuto lamentando di aver subito delle “punture”. Tra le vittime, anche una poliziotta, ora ricoverata.

Travestito da Sailor Mercury molestava bambini/ Roma, fermato maniaco del Parioli

In Francia aperte varie inchieste