Negazionisti coronavirus oggi in piazza a Roma/ Zingaretti: “Fermatevi”

Negazionisti del coronavirus oggi protagonisti in piazza a Roma, alle ore 16.00, in piazza Bocca della Verità. Attese 2 mila persone ovviamente senza mascherina per protestare contro le imposizioni sanitarie del Governo giallorosso in tempo di emergenza Covid-19. La manifestazione vedrà protagoniste forze eterogenee, dal Popolo delle Mamme ai no vax passando per l’estrema destra di Forza Nuova, e si è acceso il dibattito politico.

Un evento che ricalcherà molto da vicino quanto registrato già in altre capitali europee, basti pensare a quanto avvenuto a Londra oppure a Berlino, con i manifestanti pronti a combattere la presunta dittatura sanitaria. «Contro il regime e i suoi pennivendoli, contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria si innalzano i tricolori della libertà marciano le mamme d’Italia. Lottano le nonne, ci saranno i bambini. Insieme ai lavoratori, alla partite Iva, ai disoccupati, ai precari, tutti uniti a gridare libertà», le parole del leader romano di FN Giuliano Castellino riportate da Adnkronos.

NEGAZIONISTI CORONAVIRUS IN PIAZZA A ROMA: LE REAZIONI POLITICHE

Negazionisti del coronavirus in campo oggi nella Capitale, a pochi passi dal Circo Massimo, ed è sceso in campo anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: «Fermatevi negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!».

Netta la posizione anche del Movimento 5 Stelle con l’ex leader Luigi Di Maio, che ha ricordato le decine di migliaia di italiani che abbiamo perso sul campo nella battaglia contro il coronavirus, per poi lanciare un messaggio a chi scenderà oggi in piazza: «Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti». Infine, l’affondo del dem Andrea Marcucci: «Mi viene di usare lo stesso commento di Adriano Panatta. “Certo che ce ne stanno de cojoni in giro”».

