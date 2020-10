Negazionisti in piazza oggi a Roma/ Gilet arancioni e “no mask” contro Governo

I negazionisti tornano in piazza. Come annunciato dai Gilet Arancioni nel corso degli scorsi giorni, i vari movimenti che negano l’emergenza da Covid-19 si ritroveranno oggi – sabato 10 ottobre 2020 – in piazza a Roma. Come riportato da Rai News, le manifestazioni sono state autorizzate a condizione del rispetto del distanziamento e con mascherine. Il gruppo guidato dal generale Pappalardo tornerà a scagliarsi contro il Governo e sarà affiancato anche da alcune formazioni che non negano la pandemia ma che giudicano eccessive le restrizioni disposte dall’esecutivo giallorosso. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha precisato che le manifestazioni pubbliche devono svolgersi unicamente in forma statica e che verranno sciolte senza il rispetto di tutte le regole previste dalla normativa anti-coronavirus.

NEGAZIONISTI OGGI IN PIAZZA A ROMA, VIMINALE: “MASSIMO RIGORE”

Per la precisione, saranno due le manifestazioni in programma oggi a Roma: la prima è quella organizzata da Gilet arancioni e Forza Nuova in piazza Bocca della Verità, mentre la seconda è la “Marcia per la liberazione” in programma in piazza San Giovanni. In quest’ultima manifestazione è prevista la presenza anche di volti noti come il filosofo Diego Fusaro e l’ex M5s Sara Cunial. «È falso che siamo ‘negazionisti’, dato che non neghiamo affatto l’esistenza del virus, mentre ne denunciamo invece il suo utilizzo politico, a partire da quello ‘stato d’emergenza’ che si vorrebbe prorogare all’infinito, anche per mettere in secondo piano l’emergenza sociale provocata dalle scelte del governo. Ed è proprio di questa emergenza – dalla disoccupazione alla perdita del reddito; dalla crescita della povertà, alle prospettive buie della piccola impresa, fino al dramma in cui è stata gettata la scuola – che parleremo», il “manifesto” riportato da Fanpage. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: ricordiamo che il Viminale ha disposto una linea di rigore e fermezza nei confronti di chi non rispetta le normative anti-coronavirus.



