“Negli Usa farmaci antivirali contro il covid”/ Vescovi “Disponibili entro fine 2021”

Il professor Angelo Vescovi, stimato biologo e farmacologo italiano nonché direttore della Casa sollievo della sofferenza, è stato ospite in collegamento con il programma di Rete Quattro, Stasera Italia, durante la puntata andata in onda in diretta ieri sera, 3 giugno 2021. La conduttrice, Barbara Palombelli, ha incalzato il professor Vescovi sui nuovi farmaci che si stanno sperimentando negli Stati Uniti per bloccare il covid, e a riguardo lo stesso ha spiegato: “In America come nel resto del mondo, si stanno testando farmaci antivirali quindi non più vaccini ne anticorpi ma molecole che bersagliano il virus in maniera molto più precisa, e io richiamo tutti ad osservare un elemento importante: in 16 mesi dalla scoperta del virus, abbiamo una significativa frazione della popolazione vaccinata, la scienza ha fatto passi da gigante”.

Quindi il prof Vescovi ha aggiunto: “Questa col covid è una battaglia che verrà vinta e questi nuovi farmaci ci daranno una mano, io penso che entro la fine dell’anno questi farmaci saranno già disponibili e non sono di un solo tipo sono di varia natura, come quelli che bloccano una particolare attività del virus, quelli con le molecole di rna che vanno a bloccare l’attività del virus alla radice… vedremo cose notevoli quindi siate fiduciosi ma tenete alta la guardia, se perdiamo la battaglia in questo momento questo è il momento in cui le varianti avranno il sopravvento, se ci concentriamo ancora qualche mese vi garantiamo che la battaglia sarà vinta, torno qua a prendermi gli schiaffi se non sarà così”.

VESCOVI: “PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? DRAGHI O MEGLIO ANCORA UNA DONNA”

Vescovi è stato incalzato anche sulla nota burocrazia spiccatamente italiana: “In America le regole sono poche, semplici e lineari, ma soprattutto c’è la certezza della punizione: quindi non ti viene in mente di violare la regola perchè sei sicuro e al 99 su 100 che ti pigliano e che pagherai le tue colpe. Il fatto di complicare le procedure crea numerosissime occasioni per corrompere ma anche per nascondersi, lei provi ad immaginare una pianura dove si deve nascondere, se c’è un albero non si nasconde se ce ne sono diecimila si nasconde benissimo, c’è questo problema in Italia, si continuano a complicare le regole peggiorando la situazione, la semplificazione è la soluzione del problema, questo l’ho visto in prima persona in diversi mondi e in diversi paesi”.

Infine il suo personalissimo pensiero sul prossimo presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella, giunto quasi alla fine del suo mandato: “Draghi sarebbe un eccellente presidente della repubblica, anche se in questo momento credo che ci sia estremamente utile, ma sarebbe un segno dei cambiamenti dei tempi una donna come presidente, mi piacerebbe molto”.



