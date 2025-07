Più di 40mila punti vendita sono stati chiusi in Uk negli ultimi 3 anni, una vera e propria crisi nera dei negozi al dettaglio

Napoleone Bonaparte diceva che l’Inghilterra era una nazione fondata sui commercianti ma ora questo detto non sembra più attuale tenendo conto che i negozi fisici oltre Manica stanno continuando a chiudere e le prospettive sono tutt’altro che rosa. La CNBC commenta ironica dicendo che “Oggigiorno, si potrebbe osservare che si tratta più di una nazione di amministratori, curatori fallimentari e consulenti per la ristrutturazione aziendale”.

Regno Unito: ok a rimpatri verso la Siria/ Le richieste di asilo sospese dopo la caduta di Assad

Ogni giorno emergono infatti notizie in merito a chiusure di negozi o fallimenti di aziende, come ad esempio il caso di Claire’s UK, che vanta ben 281 punti di vendita in Inghilterra, ma anche lo storico rivenditore di giocattoli di fama mondiale, Hamleys, che ha chiuso 29 negozi negli ultimi tempi, e infine, giusto per citare i casi più noti, quello di Seraphine, che vende articoli per la maternità e che fra i suoi clienti ha avuto anche la principessa del Galles, Kate Middleton.

BBC ritira un documentario sui bambini a Gaza/ "Il narratore è figlio di un funzionario di Hamas"

Per la CNBC si tratta “solo della punta dell’iceberg” visto che le prospettive sono tutt’altro che rosse citando i casi di Pundland, appena ceduta da Pepco, che chiuderà decine di negozi, ma anche i casi di Hobbycraft, Original Factory Shop e molti altri ancora. La crisi si sente di più nel settore della vendita al dettaglio di moda, dove pesa soprattutto la concorrenza di negozi online come Shein ma anche Asos.

NEGOZI AL DETTAGLIO, CRISI NERA IN UK: OSPITALITÀ COLPITA DURAMENTE

Altro settore che sta attraversando un periodo turbolento è quello dell’ospitalità e anche in questo caso l’elenco di chiusure è lungo in tutto il Regno Unito a cominciare da Ping Pong, l’ultima vittima di queste chiusure, una nota catena di dim sum che dopo 20 anni di attività ha abbassato le serrande. Entro il 2025 chiuderanno ben 17.350 negozi al dettaglio che si traduce in circa 202mila posti di lavoro persi secondo quanto afferma il Centre for Retail Research. Un dato che peggiora quello del 2024 quando i negozi chiusi erano stati 13,479, a sua volta peggio del 2022 con 10.494 chiusure.

Uk, nasce partito islamo-marxista di Corbyn e Sultana/ "Alternativa laburista radicale e anti occidentale"

Ma perchè queste chiusure in massa? La prima ragione va ritrovata nell’aumento delle tasse a carico dei commercianti, precisamente la crescita dei contributi previdenziali nazionali (NIC) a carico dei datori di lavoro, introdotta ad aprile 2025, ma soprattutto la crescita dell’aliquota dal 13,8 al 15 per cento e il calo della soglia di pagamento da 9.100 a 5.000 sterline. Con questi cambiamenti è aumentato in particolare il costo del lavoro part time, lavoratori fondamentali per queste categorie di negozi. Parlando con la CNBC il governo britannico ha definito le misure fiscali come “dure ma necessarie”, con l’obiettivo di “proteggere le buste paga dei lavoratori da tasse più elevate”. Secondo la CNBC anche l’aumento del salario minimo ha peggiorato la situazione lavorativa, così come l’aumento del costo dell’assunzione di giovani.

NEGOZI AL DETTAGLIO, CRISI NERA IN UK: I RISPARMI DIMINUISCONO E…

Oltre a ciò va aggiunta una crisi generale che si è diffusa dopo il covid e che per la prima volta in questo decennio ha visto i britannici aver ridotto i propri risparmi. “I consumatori del Regno Unito hanno poca fiducia e sono stanchi di una Gran Bretagna in crisi”, commenta Clive Black, responsabile della ricerca sui consumatori presso la banca d’investimento Shore Capital, fra i massimi esperto del commercio al dettaglio della City. Il portale fa notare anche l’aumento delle tariffe dei parcheggi in centro, rendendo quindi difficile fare shopping a chi deve spostarsi in auto, senza dimenticarsi delle disparità di tassazioni fra negozi fisici e online.

Il governo laburista ha deciso di colpire finanziariamente gli immobili più grandi rispetto a quelli piccoli, ma ciò non ha fatto altro che mettere in allarme i grandi operatori del settore e le catene di supermercati. CNBC conclude domandandosi però se non vi sia dell’altro a spiegare questa enorme crisi del retail: “Forse ciò a cui abbiamo assistito nell’ultimo quarto di secolo è semplicemente l’eliminazione della sovracapacità dal mercato”. Chissà.