NEGOZI ONLINE/ Più vendite con ITTweb, specialisti Magento eCommerce dal 2008

Progettato per ottimizzare le performance dei negozi digitali, Magesquared è l’ecosistema mobile first, modulare e scalabile della software house ITTweb. Una soluzione in grado di incrementare vendite e fatturato, completamente integrata con CRM, PIM, ERP, Marketing Automation e funzionalità di ricerca avanzata.

Basato su Magento 2 con tecnologia Progressive Web App, Magesquared sfrutta uno stack tecnologico estremamente avanzato. I motori di ricerca per e-commerce cVetta e AccelaSearch assicurano tempi di risposta rapidissimi, fornendo all’utente un’esperienza di navigazione intuitiva e fluida.

L’integrazione nativa con Pimcore e vtenext (il CRM con motore BPM) migliora la gestione dei processi e dei rapporti con i clienti, sfruttando anche l’automatizzazione. Inoltre, è possibile collegare la piattaforma a qualsiasi ERP e sistemi di terze parti. Quanto alla tecnologia PWA, è basata sul framework Vue Storefront e rende il sito raggiungibile anche offline.

Ma a fare di Magesquared una delle soluzioni più evolute del mercato è anche il servizio di cloud hosting certificato Magento 2 di ITTweb. Garantisce alte prestazioni ed elimina il rischio di blackout, anche a fronte di traffico elevato,ed una resilienza del dato unica.

Queste performance si devono all’affidabilità dell’infrastruttura messa a disposizione dalla software house. Colocata presso SUPERNAP, il più avanzato datacenter dell’Europa meridionale, permette di scalare virtualmente all’infinito, supportando il negozio digitale nel percorso di crescita senza compressi.

Attiva nello sviluppo di Magento eCommerce dal 2008, ITTweb supporta il cliente in ogni fase del progetto, dalle analisi preliminari ai test di qualità, fino a formazione e assistenza da remoto. Segue un approccio win-win, che vede alla base la reciproca intesa, per aiutare i merchant a raggiungere gli obiettivi nel più breve tempo possibile.

Il DNA di system integrator rende poi la software house il partner ideale per progetti con un elevato livello di complessità. La professionalità messa in campo dal team è testimoniata da numerose certificazioni, tra cui quelle di Magento 2 Certified Solution Specialist e Magento 2 Certified Associate Developer. ITTweb, infine, è partner di Vue Storefront e Master Partner di vtenext.

https://ittweb.net/it



