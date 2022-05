Negoziati di pace Russia-Ucraina/ La Nato, le sanzioni e le condizioni di Putin

NEGOZIATI DI PACE IN UCRAINA: LE CONDIZIONI (E LE ACCUSE) DELLA RUSSIA

«Attualmente, le delegazioni russa e ucraina stanno discutendo quotidianamente in videoconferenza una bozza di un eventuale trattato»: l’annuncio fatto nelle scorse ore dal Ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, prova a mantenere ancora aperta una minima possibilità di negoziati di pace tra Kiev e Mosca, a 67 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina.

Ai media inglesi e cinesi, il braccio destro di Vladimir Putin ha ribadito quali siano le specifiche condizioni poste dal Cremlino per poter giungere ad una tregua nel Donbass e nel resto dell’Ucraina: «Questo documento dovrebbe fissare elementi dello stato di cose postbellico come la neutralità permanente, lo status non nucleare, smilitarizzato e non Nato dell’Ucraina , nonché le garanzie della sua sicurezza». Per Lavrov, inoltre, l’agenda dei colloqui di pace comprende anche la «denazificazione, il riconoscimento di nuove realtà geopolitiche, la revoca delle sanzioni, lo status della lingua russa e altro». Il piano russo esemplificato dal Ministro prevede uno sviluppo di cooperazione internazionale che al momento appare quantomeno “utopistico” visto proprio il caos generato dalla Russia con l’invasione e i bombardamenti sul terra ucraina: «La soluzione della situazione in Ucraina consentirà di dare un contributo significativo all’attenuazione delle tensioni politico-militari in Europa e nel mondo nel suo insieme», ha chiosato il titolare degli Esteri di Mosca, «tra le possibili opzioni è prevista la creazione di un istituto di Stati garanti, tra i quali, in primis, ci sono i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, tra cui Russia e Cina».

RUSSIA VS NATO: ANCHE IL TEMA SANZIONI METTE A RISCHIO LA PACE?

La Russia con Lavrov si è detta favorevole a proseguire i negoziati di pace, anche se denunciano Kiev di voler sabotare – assieme alla Nato – la buona riuscita delle trattative. Non solo, per il Ministro degli Esteri russo il problema riguarda anche l’atteggiamento stesso del Presidente ucraino Zelensky in merito ai rapporti rimasti (ma residui) con il Cremlino: «La Russia non tollererà alcun ultimatum dall’Ucraina sui negoziati». Nelle ore in cui si cerca a fatica di concludere l’evacuazione dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, a Mosca non sono piaciute le dichiarazioni di Zelensky in merito al destino dei resistenti ucraini rimasti nei cunicoli del maxi stabilimento siderurgico a combattere: «Mariupol è diventata campo di concentramento, negoziati sono a rischio fallimento», aveva detto il Capo del Governo ucraino.

Dal Cremlino il fastidio per l’impegno Nato a contrastare le mire espansionistiche sul Donbass è palese: Lavrov accusa i Paesi Occidentali che «stanno facendo di tutto per impedire un cessate il fuoco con l’Ucraina». Accusa rispedita ovviamente al mittente, con l’Ue che si appresta a dirimere gli accordi sul sesto pacchetto di sanzioni da lanciare contro la Russia di Putin: «Ho parlato con Josep Borrell sul prossimo round di sanzioni dell’Ue alla Russia che devono includere anche l’embargo al greggio», ha scritto sui social il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, aggiungendo «Ho anche sottolineato che non ci può essere alternativa alla concessione dello status di candidato all’Ue all’Ucraina». Putin chiede la revoca immediata delle sanzioni per poter procedere con un eventuale trattato di pace, ma finora l’Occidente ha fatto orecchie da mercante: le sanzioni restano e stanno per essere aumentate, con la messa al bando dal petrolio russo solo però dal 2023 visto il mancato accordo raggiunto nell’Unione sulla strategia da perseguire nell’opporsi alla guerra voluta dal Cremlino. Secondo Lavrov – raggiunto dall’agenzia cinese Xinhua – tutto quanto viene fatto in Occidente per dimostrarsi a fianco dell’Ucraina è solo un «pretesto per combattere l’invasione, ma in realtà Usa e Ue intendono combattere la Russia fino all’ultimo ucraino», conclude il diplomatico prossimo ospite di “Zona Bianca” su Rete 4 per un’esclusiva mondiale, «se Usa e Nato sono davvero interessati a risolvere la crisi ucraina devono smettere di fornire armi a Kiev».











