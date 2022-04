NEGOZIATI DI PACE RUSSIA-UCRAINA/ Stallo trattative: nuovo scontro Putin-Occidente

PUTIN CHIUDE I NEGOZIATI TRA RUSSIA E UCRAINA (PER ORA)

«Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco, sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l’operazione militare andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili»: con queste parole, proferite ieri dal Presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con l’omologo bielorusso Lukashenko, le trattative per dei negoziati di pace con l’Ucraina sembrano definitivamente archiviate.

Secondo la ricostruzione fatta dalla Russia con il suo leader, Kiev non avrebbe rispettato gli accordi raggiunti nei negoziati a Istanbul di fine marzo; non solo, «l’Ucraina viene usata come uno strumento per raggiungere gli obiettivi dell’Occidente indipendentemente dal benessere del popolo ucraino». Il vero consolidamento di Nato e Occidente, ha concluso il n. 1 del Cremlino, «è legato a una posizione umiliante e umiliata dell’Europa rispetto al Paese che la domina, si vergognano a dire che sono sotto lo schiaffo degli Usa. È comodo unirsi attorno al concetto di aggressione russa e servire così gli Usa». Alla vigilia della “battaglia finale sul Donbass” e con le città di Mariupol e Kharkiv pronte a cadere nel giro di pochi giorni, i negoziati sembrano per il momento definitivamente “chiusi” con anche Kiev ormai rassegnata a dover riparlare di trattative di pace solo dopo la guerra nei prossimi giorni nel Sud-Est del Paese.

TRATTATIVE IN STALLO, ORA COSA SUCCEDE CON I NEGOZIATI DI PACE

«Il rifiuto dell’Occidente a cooperare colpisce i cittadini europei»: è ancora Putin stamane dopo una riunione di Governo a segnare la profonda distanza esistente tra Russia e Occidente. La minaccia di altre sanzioni (su tutte, l’embargo di petrolio e gas) e l’impossibilità – per il momento – di trovare una linea comune per la tregua, portano la guerra tra Russia e Ucraina sempre più lontana dalla pace.

Contro l’Europa, Putin e il ministro Lavrov contestano le parole dell’Alto Rappresentante di politica estera Ue Josep Borrell: «Kiev ha cambiato le regole del gioco cambiando le bozze dei negoziati di pace raggiunte in Turchia». Al momento però anche le richieste della Russia sembrano mutuate rispetto alla prima fase della guerra contro l’Ucraina: consolidamento Donbass e Crimea; eliminazione battaglione Azov a Mariupol; garanzie di sicurezza per future eventuali esercitazioni militari ucraine-Nato. A “rompere” nuovamente il già devastato asse Mosca-Occidente ci ha poi pensato il Presidente Usa Joe Biden che ha parlato per la prima volta di “genocidio” riferendosi alle operazioni della Russia: contrario il Presidente francese Macron che torna a contestare la linea Biden, «Non sono sicuro che l’escalation di parole servirà alla causa». Insomma, le divisioni sono sempre più evidenti e la pace appare sempre più un miraggio: dal Vaticano tuona Papa Francesco a ridosso della Pasqua, dove la sua richiesta di “tregua Pasquale” è rimasta finora inascoltata. «Di fronte alle immagini strazianti che vediamo ogni giorno, di fronte al grido dei bambini e delle donne, non possiamo che urlare: “Fermatevi!”. La guerra non è la soluzione, la guerra è una pazzia, la guerra è un mostro, la guerra è un cancro che si autoalimenta fagocitando tutto! Di più, la guerra è un sacrilegio, che fa scempio di ciò che è più prezioso sulla nostra terra, la vita umana, l’innocenza dei più piccoli, la bellezza del creato».

