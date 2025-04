IERI IN TURCHIA, OGGI IL CREMLINO: RIPRESI I NEGOZIATI TRA USA E RUSSIA. COSA PUÒ SUCCEDERE

Il caos globale dei dazi ha evidentemente fatto passare per qualche giorno in secondo piano i difficili e complessi negoziati di pace sulla guerra in Ucraina, così come quelli per il futuro del Medio Oriente: tra ieri e oggi però si confermano nuovi colloqui importanti tra USA e Russia, tanto sul rapporto diplomatico da ricostruire in sostanza dopo gli ultimi tre anni di scontro totale; tanto sull’effettiva svolta auspicata dal Presidente Donald Trump in merito ad un cessate il fuoco in Ucraina.

Nei negoziati avviati ieri in Turchia – il terzo round dopo le prime due “puntate” in Arabia Saudita il 18 febbraio e il 24 marzo 2025 – ufficialmente il conflitto con Kiev non rientrava nell’ordine del giorno, ma si è comunque ovviamente discusso sulla distanza attuale che permane tra USA e Russia e su come programma un riavvicinamento che potrebbe a quel punto portare come effetto anche la tregua definitiva sul campo di battaglia.

«Colloqui su attività e le operazioni delle nostre rispettive ambasciate, e nemmeno sulla normalizzazione del nostro rapporto in generale»: così spiega il portavoce del Dipartimento di Stato USA Tommy Bruce, in merito al colloquio con il team russo. Un rapporto pienamente recuperato, ribadiscono i collaboratori del Segretario Marco Rubio, «solo quando raggiungeremo la pace in Ucraina». Mentre il Governo Zelensky ha proseguito nella definizione del prossimo vertice con gli Stati Uniti per concludere l’accordo sulle terre rare, da Istanbul le squadre russo-americane hanno concordato lo scambio di prigionieri e alcuni riconoscimenti diplomatici a livello di ambasciate.

LA SPINTA DI TRUMP, LA PROTESTA DELL’UCRAINA E I VOLENTEROSI SENZA RISULTATI (NÈ GUIDA)

Tutti segnali insomma di un lento ma comunque presente riavvicinamento tra Mosca e Washington che permettere i prossimi due step esiziali: l’incontro Trump-Putin e, appunto, la pace negoziata per la fine delle ostilità in Ucraina. Secondo il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, serve normalizzare il più possibile ogni rapporto negoziale con gli americani, «è ragionevole lavorare per una normalizzazione basata sul reciproco riconoscimento e rispetto degli interessi».

A differenza di UE e Regno Unito, che invece secondo Mosca stanno continuando ad ignorare le cause profonde della guerra in corso, Lavrov aggiunge che gli USA sono invece intenzionati ad arrivare al nocciolo della questione provando a risolvere il tema alla radice. In mattinata poi la conferma importante della visita ufficiale dell’inviato di Trump a Mosca, con il compito di incontrare direttamente il Presidente Vladimir Putin. «Steve Witkoff è arrivato in Russia», spiega l’agenzia Ria Novosti, aggiungendo che il portavoce Peskov al momento non esclude alcun incontro con il leader russo, «informeremo se dovesse avere luogo l’incontro».

Normali schermaglie e “tecniche” diplomatiche che fanno capire come il dialogo sull’asse USA e Russia è comunque incarnato, con l’impazienza dell’Ucraina che però prosegue specie nel richiedere il sostegno ala difesa militare tramite armi e aiuti da tutti gli alleati internazionali. La presenza di Witkoff da Putin – sarebbe il terzo incontro in appena due mesi – è comunque una spinta maggiore anche per la “coalizione dei volenterosi” che a Londra si è riunita nuovamente per cercare di trovare una leadership e un ordine programmatico nelle prossime azioni da intraprendere sul conflitto.

SVOLTA GIÀ PRIMA DI PASQUA PER IL CESSATE IL FUOCO?

La debolezza finora dei “volenterosi”, nonostante gli sforzi di Macron e Starmer, fa da contraltare alle negoziazioni che comunque Russia e Stati Uniti stanno riuscendo a svolgere, non senza problemi o irritazioni da parte della Casa Bianca: l’invio di Witkoff al Cremlino è anche un modo di lanciare un monito a Putin, «serve fare molto di più» ha detto negli scorsi giorni il tycoon irritato dalla lentezza di Mosca nel prendere decisioni verso la tregua.

Nel pieno della battaglia commerciale sui dazi (dove ricordiamolo, la Casa Bianca ha “graziato” Mosca dalla lista dei Paesi colpiti, a corredo dell’intento di non strappare in questo momento di negoziati) il Presidente americano ha nuovamente ribadito che se entro fine aprile non si raggiungerà il cessate il fuoco in Ucraina potrebbero scattare nuove sanzioni. In aggiunta però ha lasciato la porta aperta a nuovi colpi di scena nelle prossime ore, con svolta prima di Pasqua: «Stiamo facendo progressi per fermare la guerra tra Russia e Ucraina, alla fine troveremo un buon accordo».