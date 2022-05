Negoziati Russia-Ucraina ancora fermi/ Azov, Donbass, Nato: la pace è lontana?

FERMI I NEGOZIATI DI PACE TRA RUSSIA E UCRAINA: IL NODO AZOVSTAL

Fermi i negoziati di pace tra Russia e Ucraina, non esattamente nelle migliori condizioni anche quelli per ciò che succederà a Mariupol dopo l’evacuazione e la “liberazione” dell’acciaieria Azovstal.

La situazione diplomatica internazionale attorno all’Ucraina è sempre più complessa, con l’Occidente che – nonostante gli sforzi continui di Vaticano e alcuni leader Ue (Macron e Draghi, su tutti) – non riesce a trovare il giusto accordo per raggiungere una minima tregua su Kiev. Il Cremlino accusa la Nato e il G7 di “sabotare” i negoziati di pace fornendo aiuti e armi all’Ucraina e non volendo appieno la pace nell’Est Europa. Di contro, le forze occidentali ritengono Putin ancora una volta non serio e veritiero quando insiste nella volontà di trattative per far finire la guerra. L’ultima “scintilla” arriva per l’appunto da Mariupol, con l’annuncio di ieri della «piena liberazione» dell’acciaieria da parte delle forze russe. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una intervista tv, ha spiegato che i negoziati di pace tra Mosca e Kiev sono ad un punto morto ma potrebbero ricominciare solo dopo «dopo uno scambio di prigionieri che riporti a casa i militari ucraini che si sono arresi nell’acciaieria di Azovstal a Mariupol».

ZELENSKY A DRAGHI: “NON SIAMO PRONTI PER VERI NEGOZIATI”

Sempre Zelensky sottolinea come «Ci sono cose che non possiamo ottenere se non al tavolo dei negoziati. Vogliamo che tutto torni com’era ma la Russia non vuole. Li porteremo a casa. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità».

La Russia però, tramite il capo negoziatore, smentisce su tutta la linea la proposta giunta da Kiev: «La mia opinione non è cambiata: i soldati Azov sono banditi nella Federazione russa e il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale», spiega capo della commissione per gli affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky, smentendo lo scambio di prigionieri tra il battaglione Azov e l’oligarca filorusso Medvedchuk. Nella giornata del 21 maggio, il Presidente ucraino Zelensky ha sentito telefonicamente il Premier italiano Mario Draghi, ringraziando l’Italia per lo sforzo profuso tanto in aiuti all’Ucraina quanto negli appelli per dei negoziati di pace immediati: «non siamo pronti per veri negoziati, prima aiutateci a riconquistare i nostri territori», sottolinea il leader di Kiev, con nel frattempo il Ministro degli Esteri Kuleba che aggiunge «Non abbiamo bisogno della terra di nessun altro, ma non rinunceremo a ciò che è nostro».

