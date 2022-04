Negoziati Russia-Ucraina/ Donbass, sanzioni, Onu: perché trattative pace sono ferme

RUSSIA-UCRAINA, NEGOZIATI DI PACE FERMI: COSA SUCCEDE

«Non ci fidiamo più dei negoziatori di Kiev»: con queste poche parole in arrivo dal Cremlino sembrano definitivamente naufragare ogni ipotesi di negoziati di pace tra Russia e Ucraina, almeno nello schema che abbiamo imparato a conoscere nel primo mese di guerra.

Dopo lo stop sostanziale delle trattative a seguito dei massacri rinvenuti di Bucha, Borodyanka e Mariupol – nonostante gli sforzi lanciati ancora dalla Turchia, da Israele e finanche dal Vaticano – al momento pare chiaro che una vera tregua possa avvenire solo dopo la battaglia finale nel Donbass. Tanto la diplomazia ucraina quanto quella russa non si ritrovano ormai da settimane e nelle dichiarazioni di Lavrov e Kuleba – i rispettivi Ministri degli Esteri – non si scorgono possibilità di un negoziato di pace a stretto giro. Va aggiunto poi il carico continuo di sanzioni contro la Russia (ieri Biden e gli alleati occidentali hanno convenuto di preparare un sesto pacchetto congiunto di sanzioni contro l’economia di Mosca) e la richiesta in sede Onu di limitare il potere di veto dei Paesi membri del Consiglio di Sicurezza (proposta Liechtenstein ma appoggiata dagli Usa): la Russia si ritrova ancora più isolata e contesta l’invio di armi occidentali a Kiev.

PICCOLE SPERANZE NEGOZIATI: CORRIDOIO UMANITARIO A MARIUPOL E TREGUA PASQUA ORTODOSSA

Su tutte queste basi sembra difficile immaginare che nuovi negoziati di pace possano avvenire a breve, specie se la battaglia di Mariupol e nel Donbass dovesse proseguire per giorni: «stiamo per liberare Donetsk e Lugansk», ha dichiarato ieri il Cremlino lanciando l’offensiva finale sull’area sud-est dell’Ucraina.

Di trattative e tregua al momento non se ne vedono, anche se il Presidente francese Macron ieri ha rilanciato «Dopo i massacri che abbiamo scoperto a Bucha e in altre città, la guerra ha preso una piega diversa. Quindi da allora non gli ho più parlato direttamente, ma non escludo di farlo in futuro». Onu e Turchia continuano a discutere del “gruppo di contatto umanitario” da istituire sotto l’egida delle Nazioni Unite, con funzionari ucraini e russi insieme sul suolo turco: Kiev ha dato parere positivo, Mosca ancora deve dare una risposta da inizio aprile. Nella tempesta burrascosa di guerra e diplomazia in tilt, due sono gli unici elementi di (minima) speranza che si affacciano sui prossimi giorni: ieri il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha invocato una tregua pasquale di almeno 4 giorni in vista della Pasqua Ortodossa di domenica 24 aprile. Sebbene il sottosegretario agli Affari umanitari dell’Onu, Griffiths, ribadisce come al momento «un cessate il fuoco non è all’orizzonte», il segretario generale lancia la proposta a Zelensky e Putin: «Domenica ucraini e russi celebreranno la Pasqua, una festa che unisce i cristiani ortodossi in Russia e in Ucraina, così come gli ucraini cattolici. Chiedo una pausa umanitaria di 4 giorni per la Settimana Santa che inizi giovedì e duri fino a domenica 24 aprile, per consentire l’apertura di una serie di corridoi umanitari». Il secondo elemento di minima speranza è “figlio” di questo nuovo appello dell’Onu: dopo giorni di sospensioni perenni, oggi si è riaperto un corridoio umanitario a Mariupol con l’accordo raggiunto tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Purtroppo è ancora troppo poco per istituire nuovi negoziati di pace, specie se dal Cremlino giunge la cesura netta sulla possibilità di proseguire con queste delegazioni.

