Negoziati Russia-Ucraina/ Stallo colloqui di pace, accordo sul grano (con la Turchia)

ZELENSY: “NEGOZIATI DI PACE A ZERO CON LA RUSSIA”

«I colloqui con la Russia sono a livello zero»: è perentorio il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nello “sgonfiare” ogni entusiasmo per piccoli passi avanti verso negoziati di pace consistenti con la Russia.

Dopo 104 giorni di guerra, ancora non si trova un accordo “minimo” per tornare a dei colloqui stabili tra le opposte delegazioni negoziali: «l’avanzata russa crea una situazione di massima minaccia, ma l’esercito ucraino è pronto a combattere», ha ribadito Zelensky citando i casi di Donbass, Severodonetsk e Zaporizhzhia con l’evoluzione dell’assedio russo sull’est dell’Ucraina. L’invio ulteriore di armi da Usa-Ue-Uk ha poi scatenato un’ulteriore dichiarazione sprezzante dall’ex Presidente russo Medvedev, l’ennesima conferma di quanto siano complessi e quasi impossibili i contatti in questo momento tra Kiev e Mosca: «Li odio», rivolgendosi agli occidentali, «sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finchè sarò vivo farò il possibile perché spariscano», ha detto vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo su Telegram. Non c’è appello del Papa o dell’ONU che tengano, nemmeno la mediazione della Turchia: ad oggi, negoziati di pace tra Russia e Ucraina restano sostanzialmente sospesi.

Terza guerra mondiale ultime notizie/ Ucraina: “bombe Donbass, Severodonetsk è morta”

RUSSIA-UCRAINA, NON TUTTI I NEGOZIATI FALLISCONO: TROVATO L’ACCORDO SUL GRANO

Dove invece si intravede un piccolo “spazio” di speranza per un’evoluzione diversa dei rapporti negoziali tra Mosca e Kiev è l’attuale emergenza del grano: il giornale russo Izvestia, citando fonti del Cremlino, annuncia dell’accordo trovato tra Ucraina, Russia e Turchia per «corridoi sicuri per il grano».

DIETRO LA RUSSIA/ Il’in, Putin e i neoconservatori: da Dio alla violenza il passo è breve

La Russia in particolare acconsentirebbe alle navi cariche di grano di lasciare il porto di Odessa: secondo i negoziati condotti negli ultimi giorni, i militari turchi «si farebbero carico dello sminamento dei corridoi marittimi e scorterebbero anche le navi fino alle acque neutrali», riportano ancora le fonti del Cremlino. La “piccola fiammella” di speranza sulla possibilità di riaprire negoziati di pace vede però subito una battuta d’arresto: come segnala la stampa del Vaticano, «Ma più che a tre, l’accordo sembra a due – da quanto riportano alcune fonti infatti, l’Ucraina non avrebbe partecipato direttamente ai negoziati russo-turchi. Ankara spera inoltre che l’approvazione di questo piano da parte delle Nazioni Unite ne garantisca l’attuazione in sicurezza». Resta comunque l’accordo che procede sul grano invece che stopparsi: al di là di ogni questione, è un fatto positivo da registrare in questi 104 giorni di emergenza mondiale.

Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Putin: “più armi a Ucraina, più attaccheremo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA