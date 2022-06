Negoziati Ucraina, Russia “no segnali da Kiev”/ Turchia, Papa e la pace: gli scenari

RUSSIA-UCRAINA, SCONTRO SUI NEGOZIATI DI PACE (MA QUALCOSA SI MUOVE)

Lo scontro tra Ucraina e Russia rimane e anche bello forte, ma uno spiraglio per intravedere qualche “movimento” sui negoziati di pace: l’iniziativa della Turchia da un lato, il dialogo insistito tra Italia-Francia-Germania dall’altro e il costante lavoro di “tessitura” dei rappresentanti del Vaticano potrebbero portare a riprendere le trattative di pace.

La telefonata avvenuta in forma bilaterale ieri prima con Putin, poi con Zelensky, ha posto il Presidente turco Erdogan nuovamente al centro dei colloqui per far riprendere i negoziati diretti tra Mosca e Kiev: una promessa sullo sblocco del grano (lato Russia) e una disponibilità all’incontro tra i tre leader (lato Ucraina) sono i primi risultati ottenuti dal Ankara nella fase concitata negoziale di ieri. Secondo il professor Mesut Hakki Casin, ex ufficiale dell’aeronautica raggiunto dall’AGI, la telefonata tra Erdogan, Putin e Zelenzky «lascia intendere che il negoziato non è morto, anzi potrebbe prendere una direzione diversa. La telefonata di Erdogan ha fatto registrare due sviluppi importanti che vanno sottolineati. Il primo riguarda la costituzione di un meccanismo che garantisca la sicurezza nelle aree contese, dove il conflitto va avanti. Un meccanismo che si basi innanzitutto su un tavolo cui siedono rappresentanti delle parti del conflitto e paesi terzi. È chiaro che la Turchia è in prima fila per ricoprire il ruolo di mediatore, ma non basta, è l’Onu che deve scendere in campo come garante». Le schermaglie però restano, mentre non si placa l’avanzata russa nel Donbass: «Siamo aperti ai negoziati. Abbiamo bisogno di soluzioni diplomatiche e pacifiche, ma questo richiede la volontà dei due Paesi. Siamo pronti a negoziare, a firmare un accordo che metta fine alla guerra in Ucraina e porti alla pace, ma non vediamo segnali di questo genere da Kiev», spiega la Presidente del Senato russo Valentina Matviyenko durate un incontro con il Presidente del Mozambico.

PAPA FRANCESCO, NUOVO APPELLO PER LA PACE IN UCRAINA

Mentre in Italia “impazza” il caso Salvini, con il viaggio di pace in Russia prima annunciato e poi “congelato” dal leader della Lega, dall’Ucraina non viene visto di buon grado il tentativo di dialogo con Mosca: «dobbiamo combattere sul campo di battaglia. Tutti i negoziati con Vladimir Putin non ci porteranno alla pace», sostiene l’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, a margine del congresso Ppe a Rotterdam

Draghi in conferenza stampa ieri ha ribadito l’importanza dei negoziati di pace da portare avanti con Russia e Ucraina, frenando però l’ipotesi di “concedere” qualcosa al Cremlino in una ipotetica trattativa negoziale. Infine dal Vaticano giunge nuovamente, imperterrito e coraggioso, l’appello di pace per l’intera area nell’est Europa: Papa Francesco lo fa questa volta prendendo un punto della vicenda Russia-Ucraina non direttamente dipendente dal dramma di armi o battaglie. «Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente nei Paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra!», esclama il Santo Padre al termine dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro.

