Negoziati Ucraina-Russia: quali richieste/ Kiev: “ingresso in Ue”. Mosca: “no Nato”

AL VIA I NEGOZIATI IN BIELORUSSIA TRA KIEV E MOSCA

Sono cominciati questa mattina in una località segreta vicino Gomel, al confine tra Bielorussia e Ucraina, i negoziati sulla guerra iniziata ormai 5 giorni fa dalla Russia di Vladimir Putin.

Senza ovviamente i due Presidenti (Putin e Zelensky) ma senza anche i Ministri degli Esteri (Lavrov e Kuleba), le due delegazioni sono riuscite ad incontrarsi cominciando quella che si prospetta come una difficile “impresa” diplomatica, oltre che lunghissima. Mentre Kiev ha esposto le proprie richieste – ingresso immediato in Ue, cessate il fuoco immediato e ritiro dei soldati russi – da Mosca le carte sono per ora molto più coperte. Dal negoziato di pace in corso l’intera comunità internazionale attende con ansia sviluppi positivi, ma dagli esperti non vengono date come buone “impressioni” le stesse delegazioni presentate dai due Paesi in guerra, senza i capi della diplomazia russa e ucraina che avrebbero invece significato una possibilità concreta in più per raggiungere un accordo. Ecco nel dettaglio la composizione della delegazione ucraina presente ai negoziati:

– David Arakhamia, segretario del partito SP

– Oleksiy Reznikov, ministro della difesa

– Mikhail Podolyak , consigliere del presidente Zelensky

– Andrey Kostin, primo vice-capo presso il gruppo di contatto trilaterale

– Rustem Umerov, deputato di origine tatara

– Nikolai Tochitsky, viceministro degli esteri

Cina vs Occidente “sanzioni Russia illegali”/ “Calma e ritegno per minaccia nucleare”

Questa invece la composizione della delegazione russa:

– Boris Gryzlov, ambasciatore russo in Bielorussia

– Leonid Slutsky, deputato

– Andrei Rudenko, viceministro degli esteri

– Alexander Fomin, viceministro della Difesa

– Vladimir Medinskiy, ex ministro della cultura

LE RICHIESTE DI UCRAINA E RUSSIA

A far discutere le prime ore dei colloqui di pace sono però le richieste avanzate dalla delegazione Ucraina direttamente dal comunicato del Presidente Zelensky: «L’Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe», ma non solo, «L’Ucraina chiede l’adesione immediata nell’Ue», aggiunge il Presidente del Governo di Kiev. Dall’Europa il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha fatto sapere che l’Ucraina dovrà preparare al più presto la domanda di adesione e presto arriverà il giudizio specifico europeo, anche se «su adesione Kiev differenti opinioni in Ue». Di contro, la Russia non ha ancora reso pubbliche le proprie richieste anche se circolano da fonti ucraine i seguenti 6 punti che sarebbero sul tavolo dei negoziati (a cui è presente anche l’ex Presidente del Chelsea Roman Abramovich, richiesto da Kiev per aiutare i colloqui russo-ucraini): 1- scioglimento di tutte le formazioni nazionaliste e neonaziste; 2- riconoscimento Crimea come territorio russo; 3- Riconoscimento repubbliche di Donetsk e Luhansk come repliche indipendenti; 4- Status neutrale e rifiuto della aspirazioni NATO per sempre; 5- Lingua russa come seconda lingua artificiale.

DIARIO DALL'UCRAINA/ "Noi, nascosti in cantina con i bambini ma pronti a combattere"

LEGGI ANCHE:

GUERRA IN UCRAINA/ Sotto le macerie, una Russia e un'Europa più povere di prima

© RIPRODUZIONE RISERVATA