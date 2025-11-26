Come proseguono i negoziati tra Ucraina e Russia (per ora ancora a distanza): "la pace è vicina" per Trump e NATO, il Cremlino frena e minaccia l'Europa

LA GUERRA IN UCRAINA FINIRÀ ENTRO CAPODANNO? LE ULTIME NOVITÀ DA USA E RUSSIA

Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte ci sono buonissime possibilità che la guerra tra Ucraina e Russia possa terminare entro la fine del 2025: intervistato dal quotidiano spagnolo “El Pais”, l’ex Premier olandese fa il punto sull’evoluzione dei negoziati tra Kiev, Washington e Mosca in questi ultimi giorni, specie dopo la creazione del nuovo piano di pace in 19 punti sottoscritto dal Governo Zelensky.

Al netto delle posizioni ancora critiche che giungono dall’Unione Europea, la possibilità di una pacificazione immediata è tornata ad essere attuale, anche se lo scetticismo del Cremlino sull’interrompere un conflitto che sta vedendo vicina la conquista del Donbass deve comunque far riflettere sulla realizzabilità in tempi brevi di una tregua. Dopo aver difeso l’inviato speciale Witkoff in merito alle trascrizioni emerse del colloquio con Yuri Ushakov, consigliere di politica estera di Vladimir Putin (con cui aveva sottolineato come introdurre il piano di pace al Presidente Usa), Donald Trump ha ribadito come i negoziati portati avanti in queste settimane dal suo entourage sono stati preziosi tanto che «siamo vicini ad un accordo, la Russia sta facendo alcune concessioni».

Nelle prossime ore Witkoff tornerà ancora a Mosca, mentre il segretario dell’esercito americano Driscoll farà tappa a Kiev: parlando dalla Casa Bianca è ancora il tycoon a sottolineare quanto non veda l’ora di incontrare al più presto Putin e Zelensky, «solo quando l’accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali». Aiutare gli Stati Uniti a rendere realtà la pace in Ucraina è l’obiettivo dell’Occidente e della NATO stessa, tanto che Rutte ha espresso una tempistica ideale per la fine della guerra, verso il Capodanno 2025, trovando concorde lo stesso consigliere diplomatico del Cremlino, «ci piacerebbe».

NUOVO SCONTRO RUSSIA-EUROPA: LE PAROLE DI VON DER LEYEN E LA MINACCIA DEL CREMLINO

Quello che rimane ancora complesso è capire cosa dei 19 punti messi in fila da Ucraina e Stati Uniti non sia di pieno favore in casa della Russia: è su questo che puntano i leader “volenterosi” in Europa nel manifestare criticità riguardo alcune concessioni che Kiev dovrebbero concedere al nemico dopo quasi 4 anni di guerra fratricida e sanguinosa. Tanto l’Alto Rappresentante per la politica estera in Ue, Kaja Kallas, quanto la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen sono sulla stessa linea nel voler mantenere la pressione diplomatica su Mosca, senza ulteriori concessioni.

«Ad oggi non ci sono segnali che la Russia voglia terminare la guerra», ha detto la leader Ue parlando alla Plenaria del Parlamento Europeo, «non si può accettare l’idea che una nazione sovrana abbia uno status modificato con la forza», ha aggiunto. Il dovere per tutti è raggiungere la pace, ma deve essere con l’immancabile doppio attributo di “giusta e duratura” e per questo da Bruxelles prosegue il sostegno a Kiev con fari accesi sulle condizioni che saranno messe nero su bianco nel piano di pace presentato dagli Stati Uniti.

Se Trump ha spiegato che non può esistere una scadenza per l’accordo di pace, è dal Cremlino che giunge un’ulteriore minaccia ai leader europei e occidentali: «loro si intromettono nel piano d pace, in tutte queste questioni, cosa del tutto inutile», osserva ancora Ushakov dalla Russia, mentre poco prima il portavoce di Putin – Dmitri Peskov – metteva in guardia sul fatto che un «accordo vicino» è forse ancora prematuro per poterne parlare. Resta di positivo il fatto che i 19 punti messi in chiaro da Kiev e Stati Uniti non sono stati del tutto rigettati da Mosca, e che necessitano ora di colloqui diretti forse la prossima settimana.