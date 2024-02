Negramaro a Sanremo 2024 con “Ricominciamo tutto”, video/ La band al suo meglio con gli stilemi ormai iconici

Il ritorno dei Negramaro sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024, dopo ben 19 anni, è senz’altro uno degli eventi più attesi di questa edizione. La band salentina aveva preso parte al Festival nel 2005, nella categoria riservata alle Nuove Proposte con il pezzo Mentre tutto scorre. Giuliano Sangiorgi e compagni erano stati eliminati nel corso della prima serata, ma si erano ampiamente rifatti in radio e il loro pezzo è ancora oggi un classico della loro carriera e della musica italiana. Il gruppo è tornato lì dove aveva iniziato, con il brano Ricominciamo tutto.

Il testo e la musica di Ricominciamo tutto: un “classicone” dei Negramaro che non delude i fans delle loro sonorità uniche

Ricominciamo tutto è una ballad dinamica che richiama molto i Coldplay e gli U2, ma con il personalissimo marchio di fabbrica della band: la grande voce di Giuliano Sangiorgi, potente e dolce allo stesso tempo, con il suo inconfondibile falsetto. Interessante la citazione delle “bionde trecce” de La canzone del sole di Lucio Battisti, così come è virale il conto alla rovescia posto nel tabellone dietro alla band. I Negramaro hanno sempre saputo tenere il palco con maestria, nonostante il brano sia difficile da catturare al primo ascolto. Non da colpo di fulmine immediato, insomma, ma è un pezzo che merita di essere riascoltato grazie ad alcuni aspetti potenzialmente iconici.

L’utilizzo della tematica del sogno e l’invocazione all’amore per ogni cosa sono altri due elementi intriganti. Il look di Giuliano e degli altri membri dei Negramaro a Sanremo 2024 è stato curato da Rebecca Baglini e non presenta particolari stranezze, puntando sulla predominanza del nero. Da sottolineare le trasparenze e il collo a sciarpa di Sangiorgi, capace di restare sempre al passo con i tempi. La voglia dei Negramaro di ripartire in questo Sanremo con una nuova strada musicale non viene celata, grazie all’outfit: sono finiti i tempi delle catene e il gruppo spicca per le sua eleganza in total black.

La classifica Sanremo 2024: esclusi dalla TOP 5 della Sala stampa, i Negramaro potrebbero risalire

Come sarà la posizione finale in classifica dei Negramaro a Sanremo 2024? È ancora presto per dirlo, così come per qualsiasi altro artista in scena. La band non fa parte della Top Five, ma non è escluso che possa rientrarvi nel corso dei prossimi giorni grazie a una canzone che potrebbe carburare come un diesel. Qui entra in gioco anche lo zoccolo duro di fans dei Negramaro che negli anni hanno seguito con dedizione il gruppo e non è escluso che questo possa incidere al televoto. Interessante la scelta di duettare con Malika Ayane nella serata delle cover, proprio con La canzone del sole. Alla fine, tutto sembra avere un filo logico ben preciso in un percorso artistico che non è mai stato banale.

Guarda qui sotto l’esibizione dei Negramaro a Sanremo 2024













